Redmi Go, specifiche complete dello smartphone

Luca Colantuoni,

Da qualche giorno circolano indiscrezioni sul Redmi Go, il primo smartphone Xiaomi con sistema operativo Android Go che verrà annunciato nelle Filippine. Un rivenditore locale ha svelato in anticipo le specifiche complete del dispositivo, pubblicando una pagina web (successivamente rimossa) relativa al prodotto.

Come tutti gli smartphone Android Go, il Redmi Go ha una dotazione hardware di fascia bassa. Le immagini non permettono di confermare il materiale scelto per il telaio, ma quasi certamente si tratta di plastica (colori nero e blu). Lo spessore delle cornici è piuttosto evidente. In quella inferiore ci sono tre pulsanti capacitivi. Sul retro c’è una singola fotocamera con flash LED. Manca il lettore di impronte digitali. Lo schermo ha una diagonale di 5 pollici e una risoluzione HD (1280×720 pixel).

Lo smartphone integra un processore quad core Snapdragon 425, affiancato da 1 GB di RAM e 8 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La fotocamera posteriore ha un sensore da 8 megapixel, un obiettivo con apertura f/2.0 e supporta la tecnologia HDR. Per la fotocamera frontale è stato scelto invece un sensore da 5 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.2.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti due microfoni con cancellazione del rumore, la porta micro USB 2.0 e una batteria da 3.000 mAh. Non dovrebbe mancare il jack audio da 3,5 millimetri, anche se non espressamente indicato tra le specifiche. Nelle immagini si vede una leggera rientranza lungo il bordo superiore.

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo (Go Edition). Il Redmi Go sarà disponibile nelle Filippine e in altri paesi asiatici. Non è noto al momento se e quando arriverà in Europa. Il prezzo dovrebbe essere circa 70 euro.