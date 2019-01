Unieuro, continua il fuoritutto

Filippo Vendrame,

Unieuro ha deciso di rinnovare la sua ghiotta promozione “Fuoritutto”. La catena di elettronica ha annunciato un nuovo volantino delle offerte che rimarrà valido sino al prossimo 13 di febbraio. All’interno del volantino i clienti potranno trovare sconti su molti prodotti che possono arrivare anche al 50%. Tra gli smartphone, per esempio, spiccano il Samsung Galaxy S9+ a 699 euro, l’iPhone XR 64 GB a 799 euro, il Huawei Mate 20 a 549 euro e l’Honor 10 Lite a 219,90 euro.

Tra i tablet pc, invece, l’iPad 2018 con connettività 4G e 128 GB di storage è proposto da Unieuro a 519 euro. Tante anche le proposte per chi fosse interessato a cambiare il proprio computer. Per esempio, il Surface Laptop con 8 GB di RAM e 128 GB di storage è offerto a 799,99 euro. La catena di elettronica evidenzia, inoltre, che tutta la gamma Surface Pro è in sconto del 25%. In alternativa, il notebook HP Spectre x360 è in vendita a 999,99 euro. Per gli amanti del gaming, invece, Unieuro propone la console PS4 500 GB con un gioco al prezzo di 299,99 euro. Chi ama la fotografia, invece, potrà rivolgere la sua attenzione sulla reflex Canon EOS 2000D a 399,99 euro.

All’interno del volantino di Unieuro non mancano anche gli sconti su molti televisori di nuova generazione. Prodotti perfetti per chi intende trasformare il salotto di casa in una piccola vera sala cinematografica dover poter godere della vera alta definizione. Per esempio, il modello Samsung Smart TV UE50NU7400 con display da 50 pollici 4K è proposto dalla catena di elettronica al prezzo di 499 euro.

Presenti, inoltre, tanti gadget, accessori per il mondo dell’informatica e persino robot per le pulizie domestiche.