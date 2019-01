Sharp lancia nuove digital e internet radio

Filippo Vendrame,

Sharp, dopo aver celebrato il ritorno nel mercato audio europeo ad IFA 2018, ha annunciato nuove digital e internet radio. Trattasi di prodotti caratterizzati da un design moderno e un suono di livello first-class. Più nello specifico, i nuovi modelli di digital radio Sharp DR-450 e Sharp DR-S460 dispongono di uno stile elegante con un corpo in legno. Inoltre, sono dotate di un frontale in alluminio, un’antenna telescopica e display dimmerabile. Il tutto accompagnato da un suono di livello first-class.

Tra le ulteriori caratteristiche di queste nuove digital radio di Sharp il supporto alla ricezione DAB/DAB+/FM e RDS. Inoltre, presente pure lo streaming wireless via Bluetooth per riprodurre le playlist preferite direttamente da smartphone o tablet. È possibile anche preselezionare singolarmente fino a 60 stazioni attraverso una gamma completa di canali radio. Oltre al modello mono DR-450, il modello DR-S460 vanta un suono stereo eccezionale con una potenza di 30 watt. Tramite l’ingresso AUX da 3,5 mm è possibile collegare ogni genere di dispositivo di riproduzione. La digital radio DR-450 e il modello stereo DR-S460 sono già disponibili in bianco, grigio e color legno a un prezzo di vendita raccomandato rispettivamente di 119 euro e 139 euro.

Altro nuovo modello di Sharp è l’internet radio DR-I470 che è dotata di ricezione DAB/DAB+/FM e Bluetooth. Grazie alla connettività WiFi, questo prodotto consente di riceve fino a 10.000 stazioni radio internet. La nuova DR-I470, una volta connessa ad uno smartphone via Bluetooth, può riprodurre musica dai servizi di streaming come Spotify. Questo prodotto dispone anche di un display a colori da 2,4 pollici che visualizza l’ora, la sveglia e il meteo. Presente anche una connessione per cuffie da 3,5 mm. Infine, grazie al telecomando in dotazione è possibile controllarla mentre si è comodamente seduti in poltrona.

Il modello DR-I470 è disponibile in bianco, grigio e color legno, a un prezzo di vendita raccomandato di 179 euro.