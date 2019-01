Surface Laptop 2 e Surface Go LTE, nuovi firmware

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato nuovi firmware per i suoi Surface Laptop 2 e Surface Go LTE. La casa di Redmond punta a voler offrire ai suoi clienti prodotti hardware sempre efficienti ed è solita rilasciare per i suoi Surface continui aggiornamenti che vanno a migliorare le prestazioni ed a risolvere eventuali problematiche. Nel caso del Surface Go LTE, per esempio, il nuovo firmware va a migliorare la compatibilità con Windows 10 October 2018 Update e va ad ottimizzare il funzionamento con la Surface Pen.

Per quanto concerne, invece, il Surface Laptop 2, il nuovo firmware rilasciato da Microsoft va a migliorare diverse aree del laptop. Più nello specifico il change log evidenzia miglioramenti nel funzionamento della Surface Pen, nella stabilità del sistema operativo e in tanti altri settori. Vista l’importanza di questi firmware che ottimizzano il funzionamento dei Surface Go LTE e dei Surface Laptop 2, il suggerimento è quello di procedere quanto prima al download attraverso il canonico strumento di Windows Update.

Si evidenzia che il Surface Go LTE è disponibile in Italia da tempo per i clienti business e da qualche giorno anche per quelli consumer. Il Surface Laptop 2, invece, sbarcherà ufficialmente in Italia a partire dal prossimo 7 di febbraio.

Surface Go LTE, change log

Surface – System – 3.0.10.1 : resolves intermittent Pen top button click failure on Surface Pen with no clip, post Windows 10 October 2018 Update. Use the Surface Pen Checker Tool to verify that the Pen’s firmware was successfully updated.

: resolves intermittent Pen top button click failure on Surface Pen with no clip, post Windows 10 October 2018 Update. Use the Surface Pen Checker Tool to verify that the Pen’s firmware was successfully updated. Surface – HIDClass – 1.0.9.0 : enables firmware update to Surface Pen with no clip.

: enables firmware update to Surface Pen with no clip. Surface – System – 1.5.4.0: mproves compatibility issue and enables update to Windows 10 October 2018 Update.

Surface Laptop 2, change log

Surface – System – 3.0.10.1 : ensures reliability of Pen top button click on Surface Pen with no clip-on Windows 10 October 10 2018 Update, version 1809. Use the Surface Pen Checker Tool to verify that the Pen’s firmware was successfully updated.

: ensures reliability of Pen top button click on Surface Pen with no clip-on Windows 10 October 10 2018 Update, version 1809. Use the Surface Pen Checker Tool to verify that the Pen’s firmware was successfully updated. Surface – HIDClass – 1.0.9.0 : enables firmware update to Surface Pen with no clip.

: enables firmware update to Surface Pen with no clip. Surface – System – 4.18.139.0 : improves system stability.

: improves system stability. Surface – Firmware – 11.8.56.3522 : improves system stability.

: improves system stability. Surface – Firmware – 145.106.139.0 : improves system stability (System Aggregator).

: improves system stability (System Aggregator). Surface – Firmware – 145.106.139.0 : improves system stability (touch).

: improves system stability (touch). Surface Firmware- 137.2439.769: improves system stability (UEFI).