San Valentino, idee regalo tech per lui e per lei

San Valentino si sta avvicinando molto rapidamente. In un’epoca 2.0, i regali tech saranno sicuramente tra i più gettonati anche per la festa più dolce dell’anno. Per le coppie che amano l’alta tecnologia, il notebook ASUS VivoBook S15 può essere un regalo perfetto per la festa degli innamorati grazie al suo design unico. Inoltre, grazie alla cerniera ErgoLift che replica l’esperienza di digitazione di una tipica tastiera desktop, il comfort è garantito, mentre il display NanoEdge su tre lati consente il massimo coinvolgimento visivo. VivoBook S15, oltre al colore rosso, è disponibile anche in altre quattro colorazioni vivaci e diverse finiture perfette da abbinare alla propria personalità.

Per gli innamorati che intendono passare il 14 febbraio scattandosi foto ricordo dei loro momenti più belli passati insieme, lo smartphone Alcatel 5V può essere un regalo giusto. Con display FullView notch 19:9 bezel-less edge-to-edge super compatto e una doppia fotocamera professionale con effetto bokeh, Alcatel 5V utilizza l’intelligenza artificiale per realizzare scatti fantastici: utilizzando gli algoritmi IA, lo smartphone rileva fino a 11 scene e soggetti diversi, calibrando automaticamente le impostazioni della fotocamera. Batteria da 4000 mAh.

San Valentino può essere anche l’occasione per rendere la casa smart, per poter uscire a cena insieme senza preoccuparsi della gestione della propria abitazione. Grazie al robot aspirapolvere NEATO BOTVAC D4, a San Valentino le coppie potranno organizzare una romantica cena senza preoccupazioni in quanto alle pulizie di casa ci penserà questo sofisticato robot connesso.

Infine, per le coppie innamorate meno giovani, lo smartphone DORO 7060 può essere un regalo di San Valentino molto interessante. Trattasi di uno smartphone perfetto per i nonni meno pratici con gli smartphone, ma che desiderano lo stesso essere sempre connessi, soprattutto a San Valentino. Doro 7060 è un telefono a conchiglia di facile utilizzo con una particolarità a bordo, i social media più famosi. Grazie a un’interfaccia essenziale è possibile accedere ad alcune app tra le più popolari come WhatsApp, Facebook e Google sotto forma di Voice Assistant, Google Maps, Ricerca Google e Youtube.