Google Pixel 3a, le nuove indiscrezioni

Antonino Caffo,

Non si è ancora chiusa la stagione dei Pixel 3. Stando a quanto diffuso sul web nelle ultime ore, la compagnia di Mountain View starebbe lavorando a uno smartphone di fascia media, con il nome di Pixel 3a XL. L’informazione è stata individuata dal sito Geekbench, che ha individuato i log dei risultati prestazionali di un fantomatico nuovo prodotto, legato alla generazione attuale vista per la prima volta lo scorso autunno.

Il test delle performance del presunto Pixel 3a XL è stato eseguito ieri, 29 gennaio, e porta con sé queste evidenze:

Single-Core Score 1640

Crypto Score 1102

Integer Score 1821

Floating Point Score 1394

Memory Score 1736

Si tratta di punteggi che poco dicono se presi così, individualmente, ma che in confronto agli odierni Pixel 3 e Pixel 3 XL raccontano qualcosa in più. In entrambi i casi infatti, il 3a XL supera i modelli in vendita, non di molto per carità, ma quanto basta per porlo in cima alla lista, almeno sulle attività in single-core. Ciò corrisponde al primo rumor che recepito su quello che si sarebbe dovuto chiamare, secondo il web, Pixel 3 Lite, anche se senza alcuna conferma numerica.

La fonte primaria non dice nulla sull’hardware di bordo anche se è molto probabile che la CPU sia uno Spandragon 670, di norma utilizzato dagli OEM per i loro dispositivi non di punta ma comunque in grado di portare a casa risultati niente male. Ovviamente siamo nel campo delle previsioni e la stessa Google non ha confermato alcun evento di lancio o presentazioni di prodotto. Tutto allora potrebbe essere rimandato alla conferenza per sviluppatori I/O dal 7 al 9 di maggio, proprio lì dove sono apparsi i primi Pixel della storia e, lo scorso anno, l’assistente intelligente avanzato Duplex.