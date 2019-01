I nuovi speaker Bluetooth di Sharp

Antonino Caffo,

Gli speaker audio non hanno vita semplice. Circondati dai nuovi modelli dotati di Intelligenza Artificiale, i tradizionali altoparlanti Bluetooth devono farsi strada in una vera e propria giungla merceologica.

Sharp però crede che vi sia ancora mercato per esemplari del genere ed è per questo che ne ha lanciati tre pronti a soddisfare le esigenze audio di pubblici differenti, dai più giovani ai cultori del suono di qualità. Ecco allora il GX-BT180, piccolo, versatile ma con una potenza degna di oggetti superiori. Con dimensioni compatte e un peso di soli 240 grammi, questo speaker entra senza problemi in zaini e borse, ed è indicato particolarmente per il viaggio. Secondo Sharp, garantisce fino a 10 ore di autonomia in riproduzione prima di una ricarica, che avviene tramite cavetto microUSB. Il GX-BT180 è disponibile in nero, rosso e blu al prezzo consigliato di 79 euro.

Poi passiamo al GX-BT280, una sorta di via di mezzo tra l’offerta appena lanciata. L’altoparlante è dotato di un processore di segnale digitale che promette di creare effetti acustici di qualità. La batteria integrata ha un’autonomia di 12 ore e anch’essa da potenziare tramite ingresso microUSB. Il GX-BT280 è in vendita nei colori nero, rosso e blu al prezzo consigliato di 99 euro.

Infine il GX-BT480, il vero top di gamma del gruppo. La sua potenza sonora supera i 100 dB e può andare avanti per 20 ore di fila. Un’uscita da 40W offre un suono potente e coinvolgente, con bassi ricchi e una sonorità dinamica. È dotato di tre livelli di equalizzazione regolabile che consentono di personalizzare il suono in base ai gusti personali. Il GX-BT480 è nei negozi nella versione nera, rossa e blu, con un cartellino di 159 euro.