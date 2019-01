Sony Xperia XZ4, ecco le possibili specifiche

Luca Colantuoni,

Ieri erano trapelate alcune informazioni sulla tripla fotocamera posteriore. Oggi invece sono apparse online le specifiche complete del nuovo Xperia XZ4 che Sony dovrebbe annunciare al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, insieme a tre modelli di fascia media (Xperia XA3, XA3 Ultra e L3). Un sito giapponese ha pubblicato uno screenshot della pagina ufficiale riservata al top di gamma.

Il Sony Xperia XZ4 sarà un’evoluzione dell’attuale Xperia XZ3. Il design non dovrebbe cambiare molto, ma lo spessore delle cornici verrà probabilmente ridotto. In base alle indiscrezioni che circolano da diverse settimane, lo smartphone avrà uno schermo OLED da 6,5 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, con risoluzione Quad HD+ (3360×1440 pixel), quindi il rapporto di aspetto sarà 21:9. Queste caratteristiche sono confermate dallo screenshot condiviso sul social network Weibo, di cui però non è possibile garantire l’autenticità.

Il nuovo Xperia XZ4 dovrebbe inoltre integrare un processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Per la batteria si prevede invece una capacità di 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida e forse wireless (la parte posteriore dello smartphone è in vetro). Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie.

Previsti infine i tradizionali moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e il lettore di impronte digitali in-display (o laterale). Come detto ieri, le tre fotocamere posteriori dovrebbero avere sensori da 52 megapixel (obiettivo standard), 16 megapixel (teleobiettivo) e 0,3 megapixel (ToF). Il Sony Xpera XZ3 costava 800 euro al momento del lancio, quindi il suo successore verrà offerto ad un cifra simile o superiore.