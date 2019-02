Xiaomi Pocophone F1, fotocamera sorprendente

Luca Colantuoni,

Il Pocophone F1, annunciato da Xiaomi ad agosto 2018 e disponibile anche in Italia, è uno smartphone di fascia alta offerto ad un prezzo piuttosto basso. Nonostante l’uso di alcuni componenti economici, gli esperti di DxO Image Labs sono rimasti sorpresi dalla qualità della doppia fotocamera posteriore.

I primi posti della classifica DxOMark sono ovviamente occupati da top di gamma molto più costosi (alcuni superano i 1.000 euro). Il Pocophone F1 costa meno di 300 euro e si trova in 21esima posizione con un punteggio di 91, davanti al noto Google Pixel. La dotazione hardware comprende uno schermo da 6,18 pollici con risoluzione full HD+ (2246×1080 pixel), processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage.

Galleria di immagini: Xiaomi Pocophone F1, immagini dello smartphone

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore principale Sony da 16 megapixel, abbinati ad un obiettivo con apertura f/1.9, flash dual LED e autofocus a rilevamento di fase (PDAF), mentre il sensore secondario Samsung da 5 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.0, viene sfruttato unicamente per catturare l’informazione sulla profondità (effetto bokeh).

Il punteggio di 92 ottenuto nella categoria Photo è piuttosto alto. Lo smartphone ha dimostrato eccellenti prestazioni con l’autofocus e scattato foto di buona qualità in qualsiasi condizione di illuminazione. L’esposizione è abbastanza precisa sia all’interno che all’esterno, il contrasto è molto elevato e i colori sono piacevoli. L’elaborazione HDR non è all’altezza dei prodotti più costosi, ma comunque accettabile. I difetti maggiori si notano in presenza di poca luce e con l’uso dello zoom (esclusivamente digitale).

Buona anche la sezione Video (punteggio 90) con un eccellente autofocus e un buon sistema di stabilizzazione. Il Pocophone F1 può essere acquistato online sul sito Mi Italia o nei Mi Store fisici. Il prezzo della versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage è 399,90 euro. Su Amazon si possono trovare prezzi inferiori, anche per la versione con 6 G di RAM e 64 GB di storage.