Smartphone Energizer con fotocamera pop-up al MWC

Luca Colantuoni,

Forse pochi sanno che il noto produttore di batterie vende anche smartphone (progettati e realizzati da Avenir Telecom). Energizer ha pianificato l’annuncio di 26 nuovi modelli al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, due dei quali hanno una fotocamera pop-up simile a quella del Vivo NEX S.

Entrambi i dispositivi faranno parte della serie Ultimate e avranno un ampio schermo con cornici di spessore ridotto. Per incrementare l’area di visualizzazione è stata spostata la capsula auricolare nel bordo superiore, mentre la doppia fotocamera frontale con sensori da 16 e 2 megapixel fuoriesce dalla parte superiore. Il modello U620S Pop dovrebbe avere un display da 6,2 pollici con risoluzione full HD+, processore MediaTek Helio P70, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, tripla fotocamera posteriore da 16, 5 e 2 megapixel, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 3.200 mAh.

Per il modello U630S Pop si prevedono invece uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione HD+, processore MediaTek Helio P22, 4 GB di RAM, 64GB di storage, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 16 e 2 megapixel, lettore di impronte digitali sul retro e batteria da 3.500 mAh.

Gli altri modelli attesi (U650S, U620S e U570S) hanno una fotocamera frontale tradizionale da 16 megapixel all’interno del notch e la stessa dual camera posteriore del modello U630S. Cambiano invece la diagonale dello schermo (6,5, 6,2 e 5,7 pollici, rispettivamente), il processore e la dotazione di memoria. Energizer annuncerà al MWC 2019 anche uno smartphone con batteria da 18.000 mAh e forse uno smartphone pieghevole.

Per avere una conferma delle specifiche non resta che attendere la presentazione ufficiale prevista durante l’importante manifestazione spagnola in programma dal 25 al 28 febbraio.