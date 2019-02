Windows 10 19H2, Skip Ahead è già tutto esaurito

Filippo Vendrame,

Microsoft ha già chiuso il canale Skip Ahead che permetterà di ottenere con largo anticipo le primissime build di sviluppo di Windows 10 19H2, il prossimo grande aggiornamento funzionale di Windows 10 che arriverà per tutti il prossimo autunno. Durante gli ultimi giorni della scorsa settimana, il gigante del software aveva aperto le iscrizioni a questo speciale ramo di sviluppo avvertendo che i posti erano limitati.

L’interesse per poter mettere le mani in anticipo sulle prime build di Windows 10 19H2 è stato davvero alto e i posti disponibili sono andati bruciati in pochissimo tempo. Microsoft ha quindi chiuso le iscrizioni a Skip Ahead. Gli Insider più ritardatari non avranno più la possibilità di poter entrare a far parte di queste speciale ramo di sviluppo di Windows 10. I benefit del canale Skip Ahead non dureranno, comunque, a lungo. Una volta che Microsoft rilascerà ufficialmente Windows 10 19H1 o Windows 10 April 2019 Update, le build di sviluppo di Windows 10 19H2 inizieranno ad arrivare anche nelle mani degli Insider che fanno parte del canonico ramo Fast Ring.

Si ricorda, inoltre, che le primissime build di Windows 10 19H2 dovrebbero arrivare entro un paio di settimane. Inizialmente non conterranno particolari novità ma solo alcune modifiche che serviranno come base per l’introduzione delle future nuove funzionalità. Inoltre, le prime build saranno anche molto instabili e quindi servono sviluppatori competenti che sappiano dove mettere le mani per affrontare nel modo corretto i bug. Ecco perché il canale Skip Ahead è un “club” molto ristretto.

Ad oggi non è chiaro quali possano essere le novità di Windows 10 19H2. Tuttavia, la prossima declinazione di Windows 10 sembra essere quella che porterà al debutto il nuovo browser Edge basato su Chromium. Probabilmente, del futuro di Windows 10 se ne saprà di più all’inizio di maggio durante l’evento Build 2019 di Microsoft.