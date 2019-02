Moto Z4 Play, fotocamera da 48 megapixel?

Luca Colantuoni,

Circa un mese fa erano apparsi online i primi render del Moto Z4 Play che mostrano un design piuttosto differente da quello dell’attuale Moto Z3 Play. Una fonte, ritenuta molto affidabile, del sito 91mobiles.com ha fornito interessanti dettagli sullo smartphone, in particolare sul comparto fotografico.

Il Moto Z3 Play possiede uno schermo Super AMOLED da 6,01 pollici con rapporto di aspetto 18:9. Il successore dovrebbe avere invece un display da 6,22 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), quindi con rapporto di aspetto 19.5:9. Le dimensioni complessive non cambieranno molto, in quanto sono previste cornici di spessore ridotto e soprattutto un notch a goccia. La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 675, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage.

Come si può vedere nelle immagini non c’è traccia del lettore di impronte digitali sul lato destro, né sul retro. Il sensore biometrico potrebbe essere quindi nascosto sotto lo schermo. Per la batteria si prevede un incremento della capacità da 3.000 a 3.600 mAh. La fonte non specifica se lo smartphone avrà una doppia fotocamera posteriore, ma afferma che verrà utilizzato un sensore da 48 megapixel prodotto da Q Technology.

Non mancheranno sicuramente il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e i 16 pin magnetici che permettono di collegare i Moto Mods (non è possibile confermare la compatibilità con quelli esistenti). Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie in versione quasi stock (Motorola apporta poche modifiche all’interfaccia). Il Moto Z4 Play dovrebbe essere annunciato entro il mese di giugno.