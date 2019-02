Canon EOS RP sarà mirrorless full-frame ridotta

Antonino Caffo,

Le voci intorno alla Canon EOS RP aumentano sempre più ed è probabile a causa di un avvicinamento concreto della presentazione del prodotto.

Di cosa si tratta? beh, stando a quanto diffuso in giro nelle ultime ore, la EOS RP non sarebbe altro che una fotocamera full-frame mirrorless compatta, con specifiche hardware ancora interessanti ma in un corpo decisamente più piccolo. Una serie di immagini diffuse da Nokishita, mostrano quella che essenzialmente sarebbe una normale EOS, solo ridotta. Dalle foto e dalle caratteristiche trapelate, possiamo supporre che la EOS RP sarà più piccola e leggera della compagine tradizionale, viste le dimensioni di 132,5 x 85,0 x 70,0 mm e peserà poco più di 480 grammi. In comparazione, la EOS R è grande 136 x 98 x 84 mm e pesa 650 grammi.

Le indiscrezioni svelano anche un restringimento sul retro che sembra aver eliminato l’LCD, peraltro estremamente utile per regolare e dare un’occhiata alle impostazioni della fotocamera. La buona notizia è che pare la Canon EOS RP potrà ancora regolare lo schermo per non avere limiti in quanto a scatti artistici e in posizioni difficoltose. Nokishita riporta anche che la Canon EOS RP presenterà un sensore CMOS full-frame da 26,2 MP, probabilmente uguale a quello a bordo della Canon 6D Mark II. Dato questo suggerimento, possiamo ipotizzare che EOS RP erediterà molte delle specifiche della 6D Mark II, tra cui il sistema di messa a fuoco automatica a due pixel, il processore d’immagine Digic 8, la modalità di scatto continuo a 5 fps e la gamma ISO nativa 100-40.000.

Secondo un secondo report di CanonRumors, EOS RP potrebbe costare circa 1.500 dollari, un cartellino potenziale che la piazzerebbe al pari della concorrente diretta Nikon Z6 a 1.999 dollari, stesso costo della Sony Alpha A7 III, attualmente le fotocamere mirrorless full-frame più convenienti sul mercato . Inoltre, CanonRumors suggerisce che Canon rilascerà anche cinque nuovi obiettivi per attacco RF insieme a EOS RP. Le lenti presunte sono le seguenti: RF 85mm f1.2L USM, RF 15-35mm f2.8L IS USM, RF 24-70mm f2.8L IS USM, RF 24-240mm f4-6.3 IS USM, RF 70-200mm f2.8L IS USM.