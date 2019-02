Tesla Model 3 sorprende Porsche e Audi

Filippo Vendrame,

Le Tesla Model 3 hanno sorpreso Porsche e Audi. Le nuove “piccole” auto elettriche dell’azienda americana sono ufficialmente sbarcate in Europa. Lo stesso Elon Musk si è recato in Europa per sovrintendere il loro debutto ufficiale. L’arrivo delle Model 3 ha generato anche un certo nervosismo tra le aziende automobilistiche europee che hanno iniziato ad investire nel settore elettrico. In particolare, Porsche e Audi sarebbe rimaste molto impressionate dal costo delle auto americane in rapporto alla tecnologia applicata.

I costruttori europei, infatti, hanno provveduto ad effettuare quello che si chiama “reverse engineering“. Sostanzialmente hanno acquistato un’auto e l’hanno smontata per verificarne le caratteristiche tecniche e costruttive. Trattasi di una prassi assolutamente comune tra i costruttori di auto e non solo. Anzi, già diversi mesi fa, quando la Model 3 era disponibile ancora solamente in America, alcuni costruttori europei riuscirono a metterci le mani sopra per valutarne le specifiche e già allora rimasero positivamente impressionati. Secondo il sito tedesco Manager Magazin, Porsche e Audi che stanno lavorando assieme su di una nuova piattaforma dedicata alle auto elettriche, hanno dovuto decidere di rivederla perché il costo era troppo alto rispetto a quello che Tesla sta facendo con le Model 3.

La piattaforma denominata Premium Platform Electric (PPE) è stata presentata quasi due anni fa e dovrebbe essere pronta intorno al 2020 o al 2021. Secondo il rapporto, questa piattaforma sarebbe arrivata a costare 3 mila euro di troppo e che quindi le due società hanno dovuto rivederla per contenere i costi e riuscire a realizzare autovetture competitive per il segmento delle auto elettriche. Inoltre, il prezzo delle batterie è l’elemento che incide maggiormente nei costi di un’auto elettrica e in questo particole settore, Tesla è leader assoluta.

Secondo il rapporto, Porsche e Audi potrebbero far ritardare il lancio della piattaforma PPE per renderla maggiormente competitiva con l’obiettivo di riuscire a realizzare auto elettriche in grado di competere con le Model 3. Il rapporto evidenzia, sempre sul capito costi, come il progetto e-tron non stia raggiungendo gli obiettivi previsti, risultando eccessivamente costoso.

Tesla con la Model 3 ha fatto quindi un eccellente lavoro nel realizzare un prodotto particolarmente ottimizzato a livello tecnico. Probabilmente, sarà grazie alla spinta data da questa autovettura che in Europa si faranno i maggiori passi in avanti dal punto di vista tecnico per la realizzazione di auto elettriche che non siano esclusivamente di fascia premium.

Tutta questa cautela da parte di Porsche e Audi è ben giustificata. In America, la Tesla Model 3 ha sbaragliato la concorrenza anche delle auto tradizionali e sicuramente Porsche e Audi non vogliono trovarsi nella condizione di dover rincorrere il brand americano nei prossimi anni.