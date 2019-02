Iliad Voce disponibile senza limitazioni

Filippo Vendrame,

Iliad Voce è adesso ufficialmente disponibile senza alcuna limitazione. In origine, infatti, questa particolare offerta dell’operatore francese prevedeva un limite massimo di sottoscrizioni di 200 mila utenti. Ma come già accaduto con altre tariffe, Ilaid ha deciso di rendere permanente questa sua offerta tariffaria rimuovendo il vincolo massimo di adesioni. Trattasi sicuramente di una buona notizia per tutti coloro che cercano una tariffa pensata prevalentemente per chi ha bisogno di chiamare molto ma non necessita di navigare molto su Internet.

Iliad Voce, infatti, offre chiamate illimitate, SMS illimitati e solo 40 MB di traffico Internet 4G al costo di 4,99 euro al mese. La tariffa di Iliad include anche minuti e SMS illimitati verso l’Europa. Per quanto concerne, invece, l’uso della linea in roaming all’interno del Paesi europei, Iliad Voce offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 MB extra di traffico Internet. Nel caso di superamento del pacchetto di traffico dati a disposizione, i clienti andranno a pagare 0,90 euro ogni 100 MB di traffico generato. Ovviamente, anche Iliad Voce offre quelle caratteristiche che hanno reso famose tutte le tariffe dell’operatore francese in Italia.

Dunque, massima trasparenza, prezzo valido per sempre e nessun vincolo. La tariffa include anche la segreteria telefonica, l’hotspot, il servizio mi richiami, la disattivazione dei servizi a sovrapprezzo, i filtri per le chiamate, l’SOS ricarica e tanti altri servizi. Il tutto senza dover pagare nemmeno un centesimo di extra.

Iliad Voce può essere sottoscritta da tutti gli interessati direttamente dal sito ufficiale dell’operatore oppure attraverso le Simbox presenti presso gli oltre 140 Iliad Store e Corner in tutta Italia. L’acquisto di una SIM prevede, infine, il pagamento una tantum di 9,99 euro.