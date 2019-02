Xperia 10 e 10 Plus sono i nuovi smartphone Sony?

Luca Colantuoni,

Sony sarà presente al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Durante l’evento programmato per il 25 febbraio dovrebbe annunciare il top di gamma Xperia XZ4 e due smartphone di fascia media. Finora i nomi ipotizzati erano Xperia XA3 e Xperia XA3 Plus, ma sembra che il produttore giapponese abbia deciso di effettuare un rebranding. Secondo un noto leaker, i nuovi nomi saranno Xperia 10 e Xperia 10 Plus.

Se confermato da Sony, il rebranding potrebbe essere dovuto al design differente rispetto a quello degli attuali Xperia XA2 e XA2 Plus. Xperia 10 e 10 Plus hanno un schermo con rapporto di aspetto 21:9, denominato CinemaWide. Entrambi hanno quindi una forma allungata (come un telecomando) e ciò spiega la posizione dei pulsanti laterali e del lettore di impronte digitale (più in basso rispetto ai precedenti modelli).

Le cornici su tre lati sono molto piccole, mentre lo spessore di quella superiore è piuttosto evidente. Probabilmente Sony non ha trovato una soluzione migliore per integrare la fotocamera frontale. In base alle ultime indiscrezioni, Xperia 10 dovrebbe avere uno schermo da 5,9 pollici, mentre per Xperia 10 Plus si prevede un display da 6,5 pollici. Entrambi dovrebbero integrare un processore octa core Snapdragon 660, 4 o 6 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD.

Per la doppia fotocamera posteriore si prevedono sensori da 23 e 8 megapixel. Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie. Gli smartphone verranno offerti in vari colori. Non è da escludere un rebranding anche per il top di gamma, ovvero l’eventuale eliminazione delle lettere XZ. Per la conferma è necessario attendere l’annuncio ufficiale.