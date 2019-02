LG G8 ThinQ, lo schermo OLED è un altoparlante

Luca Colantuoni,

Il design del G8 ThinQ, che LG annuncerà al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, è simile a quello dell’attuale G7 ThinQ. Il produttore coreano offrirà alcune novità interessanti, tra cui la tecnologia Crystal Sound OLED (CSO) che trasforma lo schermo in un altoparlante.

Nell’immagine condivisa su Twitter dal noto leaker Evan Blass si può notare l’assenza della capsula auricolare nella parte superiore dello smartphone. LG ha chiarito oggi il “mistero”. Grazie alla tecnologia CSO, l’intero schermo OLED (novità per la serie G) funziona come un diaframma. In pratica la superficie vibra durante una telefonata, migliorando la qualità del suono e la ricezione vocale. L’utente deve solo avvicinare l’orecchio alla parte superiore del display.

Durante la riproduzione dei contenuti multimediali, invece, viene utilizzato anche il tradizionale altoparlante lungo il bordo inferiore, in modo da ottenere un audio a due canali (stereo). LG ha collaborato con Meridian per sviluppare un sistema audio di elevata qualità. Il G8 ThinQ integra il noto Quad DAC Hi-Fi, quindi è confermata la presenza del jack audio da 3,5 millimetri. Non manca la tecnologia Boombox che sfrutta lo spazio interno come cassa di risonanza per incrementare la potenza dei bassi.

Lo smartphone supporta inoltre le tecnologie Master Quality Authenticated (MQA) per lo streaming audio e DTS:X 3D Surround Sound che simula un sistema a 7.1 canali con o senza auricolari. Il produttore aveva già confermato la presenza di una fotocamera frontale ad infrarossi per il riconoscimento facciale 3D.

Il G8 ThinQ dovrebbe avere uno schermo da 6,1 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel), processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, batteria da 3.400 mAh e sistema operativo Android 9 Pie.