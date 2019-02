Samsung Galaxy A10, A30 e A50, specifiche complete

Luca Colantuoni,

Nel corso delle prossime settimane, Samsung aggiornerà l’intero catalogo degli smartphone. Dopo aver annunciato la nuova serie Galaxy M toccherà ai Galaxy S10 e successivamente alla serie Galaxy A (2019). Le specifiche complete dei Galaxy A10, A30 e A50 sono state pubblicate dal sito MySmartPrice.

Galaxy A10

Il Galaxy A10 sarà il modello entry level della serie con un telaio in plastica lucida (colori nero e oro). Lo schermo avrà una diagonale di 6,2 pollici e una risoluzione HD+. Samsung sceglierà un pannello LCD Infinity-V, come quello della serie Galaxy M, quindi ci sarà un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 5 megapixel (f/2.0). La dotazione hardware comprenderà inoltre un processore octa core Exynos 7884B a 1,6 GHz, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamera posteriore da 13 megapixel (f/1.9), porta micro USB e batteria da 4.000 mAh.

Galaxy A30

Specifiche migliori per il Galaxy A30. Lo smartphone avrà un telaio in plastica lucida 3D (colori bianco, nero e blu) e uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Per questo modello verrà utilizzato un display Infinity-U, quindi il notch dovrebbe essere simile a quello dell’Essential Phone.

La dotazione hardware comprenderà inoltre un processore octa core Exynos 7904 a 1,8 GHz, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 16 e 5 megapixel (f/1.9 e f/2.2), fotocamera frontale da 16 megapixel (f/1.9), porta USB Type-C, lettore di impronte digitali sul retro e batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida.

Galaxy A50

Il Galaxy A50, infine, condividerà diverse specifiche con il Galaxy A30, come il telaio sarà in plastica lucida 3D e lo schermo Super AMOLED da 6,4 pollici. La dotazione hardware comprenderà inoltre un processore octa core Exynos 9610 a 2,3 GHz, 4/6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 25, 8 e 5 megapixel (f/1.7, f/2.4 e f/2.2), fotocamera frontale da 25 megapixel (f/2.0), porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida.

Su tutti i modelli dovrebbe essere installato Android 9 Pie. Materiali più pregiati (alluminio e vetro) verranno probabilmente riservati ai Galaxy A70 e A90. Quest’ultimo potrebbe avere uno schermo New Infinity e una fotocamera frontale pop-up.