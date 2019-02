Gmail sfoggia un nuovo look molto luminoso

Matteo Tontini,

Gmail si aggiorna al nuovo Material Design, ora disponibile a tutti gli utenti Android dopo l’annuncio del mese scorso. L’update aggiunge nuovi elementi al design della casella e-mail di BigG, come il font della società Google Sans (noto anche come “Pixel”) e una nuova barra di ricerca posizionata nella parte superiore del display.

È stata inoltre eliminata la barra del menu rossa, pietra miliare dell’app, e Google ha ripulito un po’ il layout in generale di modo che le cose sembrino meno accalcate. Ciò che dà più all’occhio è che adesso Gmail risulta molto più luminosa.

Per qualche motivo, togliere la barra rossa nella parte superiore dello schermo rende tutto molto più intuitivo e il display appare fondamentalmente come una schermata total white, al momento senza alcun supporto per una dark mode. La luminosità, tuttavia, potrebbe risultare un po’ eccessiva e in alcuni casi spingere l’utente ad abbassare quella del proprio dispositivo. Un restyling orientato totalmente al minimalismo, che rende la casella di posta elettronica molto più elegante.

Per quanto riguarda il funzionamento, non dovrebbe essere cambiato nulla: di fatto, l’aggiornamento di Gmail dovrebbe essere puramente estetico. Al momento possono effettuare l’update soltanto gli utenti Android, ma presto dovrebbe sbarcare anche su iOS. Intanto sembra che il colosso della ricerca abbia in serbo per gli utenti qualche sorpresa per la GDC 2019, evento di San Francisco dedicato agli sviluppatori di videogiochi. Non è da escludere che la società di Mountain View voglia entrare nel mercato videoludico con una console di nuova generazione (almeno così si vociferava qualche settimana fa), che possa fare concorrenza ai grandi del settore. La kermesse si svolgerà dal 18 al 23 marzo.