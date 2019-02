NASA, InSight trasmette il meteo di Marte

Matteo Tontini,

A partire da oggi, InSight invierà rapporti giornalieri inerenti alle condizioni meteorologiche di Marte. In altre parole, i ricercatori della NASA sapranno quotidianamente che tempo fa sul Pianeta Rosso.

Gli aggiornamenti saranno inviati dal lander al Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA e comprenderanno massime e minime, velocità del vento e pressione atmosferica. L’ultimo aggiornamento meteo di InSight è stato inviato domenica scorsa, quando ha registrato una massima di 2 gradi Fahrenheit (meno 17 gradi Celsius) e una minima di 138 gradi Fahrenheit (meno 95 gradi Celsius). Basta confrontare il clima di Marte con la temperatura più bassa di oggi in Italia – meno 2 gradi Celsius in Trentino -, per rendersi conto di quanto l’atmosfera marziana sia climaticamente invivibile.

E quella di domenica scorsa non era neppure la peggiore delle giornate: il 15 febbraio InSight ha registrato una minima di meno 140 gradi Fahrenheit (meno 97 gradi Celsius). Il JPL della NASA ha scherzato sul fatto che noi terrestri potremmo pensare che il nostro inverno sia stato gelido, ma non è neanche lontanamente paragonabile a Marte in questo periodo dell’anno.

Don Banfield, si occupa delle condizioni meteorologiche emesse da InSight, ha dichiarato:

In questo modo abbiamo la sensazione di visitare un luogo alieno. Marte ha dei fenomeni atmosferici familiari ma che, tuttavia, sono molto diversi da quelli che si verificano sulla Terra.

InSight trasmette le previsioni del tempo giornaliere dall’Elysium Planitia, suo sito di atterraggio nonché pianura lavica non troppo lontana dall’equatore del pianeta. Intanto la NASA ha formato un team di scienziati per la ricerca della vita aliena, una questione che da sempre assimila le menti umani e che adesso potrebbe trovare risposte grazie alla tecnologia di oggi.