Google Chrome, dark mode anche sulle pagine web

Marco Locatelli,

La dark mode è una feature che Google sta poco alla volta introducendo in diversi suoi servizi, e tra questi c’è anche il browser Chrome che si è già mostrato in una inedita veste scura nella beta di Chrome 73. Ma la somiglianza con la modalità incognita era evidente. Ma se a scurirsi fossero invece anche le stesse pagine web e non solo l’interfaccia?

Come riportano i ragazzi di 9to5google, stando ad una nuova modifica del codice, sembra che Chrome per Android abiliterà la dark mode anche ai contenuti web una volta abilitato il tema scuro. Quindi il browser di Google andrà a modificare il colore di alcune sezioni dei siti web visitate andando a forzare direttamente il motore di rendering del programma.

Altro aspetto importante è che questa modifica estetica non andrà in alcun modo ad influire sulle prestazioni di Chrome, che funzionerà come nella sua tradizionale veste bianca. Questa nuova modalità scura di Chrome dovrebbe fare il suo esordio su Chrome Canary nei prossimi giorni, perlomeno nella sua edizione desktop. Ci sarà sicuramente da attendere oltre per la versione Android.

Ricordiamo che la Night Mode per i siti web, che li modifica e li rende più leggibili in assenza di luce, è disponibile da oltre un anno. Questa nuova dark mode potrebbe funzionare in modo simile.

Una novità attesissima dai tanti utenti di Chrome, questa, anche se è inutile ricordare che Google introdurrà in Android Q – il prossimo sistema operativo mobile del robottino verde – la possibilità di attivare una dark mode generale che renderà automaticamente scuro l’intero sistema operativo e ogni applicazione installata che non ha una sua modalità dark.