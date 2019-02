Nokia 6 e Nokia 2.1 ricevono Android 9 Pie

Luca Colantuoni,

Mantenendo fede alla roadmap annunciata a fine gennaio, HMD Global continua la sua “operazione upgrade” comunicando la disponibilità di Android 9 Pie per il Nokia 6. Con questo smartphone, presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, lo storico marchio è ritornato sul mercato. Poche ore dopo, il produttore finlandese ha iniziato anche il rilascio dell’aggiornamento per il Nokia 2.1.

Il Nokia 6, noto anche come Nokia 6 (2017), è stato lanciato sul mercato con Android 7.1.1 Nougat. Lo smartphone non è parte del programma Android One, ma HMD Global aveva comunque promesso due anni di aggiornamenti. Infatti ha ricevuto Android 8.1 Oreo a marzo 2018 e ora Android 9 Pie. L’upgrade ha una dimensione di circa 1,7 GB e include le patch di sicurezza rilasciate da Google a febbraio. Questo dispositivo offre un esperienza “Pure Android“, quindi gli utenti troveranno le stesse novità dei Google Pixel, tra cui il sistema di navigazione tramite gesture, la batteria adattativa e le azioni predittive per le app.

Il Nokia 6 possiede uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore Snapdragon 430, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 16 e 8 megapixel, connettività LTE Cat. 4 e batteria da 3.000 mAh. Il prezzo ufficiale è 249,00 euro.

Il Nokia 2.1 è invece uno smartphone con Android 8.1 Oreo (Go Edition). La dotazione hardware è quindi di fascia bassa: schermo da 5,5 pollici, processore Snapdragon 425, 1 GB di RAM, 8 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 8 e 5 megapixel, connettività LTE e batteria da 4.000 mAh.

Il Nokia 3.1 Plus doveva essere aggiornato a gennaio 2019, quindi è probabile che sia il prossimo della lista. Successivamente (entro marzo) toccherà ai Nokia 5.1 e Nokia 3.1, mentre gli utenti che hanno acquistato i Nokia 3 e Nokia 1 dovranno attendere fino all’inizio del secondo trimestre. Al Mobile World Congress 2019 verrà annunciato il Nokia 9 PureView e forse altri modelli più economici.