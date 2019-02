TIM, le novità mobile di marzo: Galaxy S10 a rate

Filippo Vendrame,

TIM si appresta ad introdurre molte novità all’interno del suo listino mobile. A partire da lunedì 25 febbraio, infatti, l’operatore introdurrà diverse nuove offerte tariffarie e contestualmente ne chiuderà alcune di vecchie. Innanzitutto, tutte le offerte tariffarie della gamma Senza Limiti continueranno ad essere attivabili sino al 24 marzo 2019. TIM si appresta a lanciare la nuova TIM Young Senza Limiti 25 dedicata ai clienti under 25. Più nello specifico, i sottoscrittori potranno disporre di chiamate nazionali illimitate, di 15 GB di traffico Internet, di Giga illimitati per chat, musica e social e di TIMMusic Gold sino al 30 giugno 2019. Il tutto al prezzo di 12,99 euro. Costo di attivazione di 12 euro.

L’operatore permetterà anche di attivare TIM Young Senza Limiti Easy che si differenzia per offrire 30 GB al mese e TIMMusic Platinum sino al 30 giugno 2019. Compresi nel prezzo di 12,99 euro al mese anche chiamate illimitate e Giga illimitati per chat, musica e social. Costo di attivazione di 9 euro. TIM in Viaggio Pass Europa e Usa sarà valida anche in Canada e si arricchisce con nuove destinazioni. Questa tariffa offre 500 minuti di chiamate, 500 SMS e 10 GB di traffico Internet a 20 euro per 30 giorni. Novità molto importanti per i futuri possessori dei Galaxy S10. Sebbene TIM non abbia ancora condiviso dettagli precisi, alcune indiscrezione affermano che per i clienti di rete fissa sarà possibile acquistare a rate uno dei nuovi smartphone coreani con addebito in fattura.

Più nello specifico, il Galaxy S10 128GB sarà offerto a 17,99 euro al mese per 48 mesi e il Galaxy S10+ 128GB a 19,99 euro al mese per 48 mesi. Dal primo marzo TIM offrirà TIMMusic Platinum al costo di 0,99 euro al mese per i primi tre mesi (poi 9,99 euro al mese). Trattasi di un servizio di streaming musicale che permette di accedere liberamente ad un catalogo di oltre 30 milioni di brani.

Dal 25 febbraio, l’operatore chiuderà la commercializzazione di TIM Extra Power, Internet 8 GB e di Internet 24 GB. Il 24 febbraio terminerà la promozione Supergiga 30 Extra.