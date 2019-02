MWC 2019: Huawei Matebook X Pro, Matebook 13 e 14

Filippo Vendrame,

Huawei ha presentato i nuovi notebook Windows 10 Matebook 13, Matebook 14 e Matebook X Pro. L’annuncio è stato dato durante l’evento dedicato della società cinese al Mobile World Congress 2019 di Barcellona.

Huawei Matebook X Pro

Huawei rinnova il suo Matebook X Pro, un notebook pensato per garantire le massima prestazioni per la produttività. Nuovo sin dal design dove Huawei ha curato tutto nei più minimi dettagli. Huawei Matebook X Pro dispone di una scocca unibody in metallo ed è caratterizzato da ingombri molto contenuti. Il nuovo notebook può contare su di uno spessore che varia da 14,6 mm a 4,9 mm e su di un peso di 1,33 Kg. Parte di questo lavoro di riprogettazione è anche il display Ultra FullView da 13,9 pollici, praticamente borderless (91% screen to body ratio), risoluzione 3000 X 2000 pixel, 260 PPI, 450 nits, 100% di copertura sRGB, 1500:1 di contrasto e bassi consumi energetici.

Cuore pulsante i processori Intel Core i7 8565U e Core i5-8265U di ottava generazione in grado di offrire prestazioni, bassi consumi, WiFi Gigabit e Thnderbolt 3. Processori a cui si abbina la GPU Nvidia MX250 con 2GB GDDR5, sino a 16GB di RAM e sino a SSD da 1TB. Per gestire tutta questa potenza in un corpo compatto, Huawei ha realizzato un sistema di dissipazione dedicato. Sul fronte della connettività, Huawei Matebook X Pro dispone del supporto WiFi (Wi-Fi AC 9560) in grado di raggiungere 1733 Mbps e del Bluetooth 5.0. Inoltre, dispone di Thunderbolt 3 sino a 40 Gbps. Complessivamente presenti una porta USB Type-C, una porta USB Type-C Thunderbolt, una porta USB A e il jack audio 3,5mm. Oltre a design e prestazioni anche tanta sicurezza con un lettore per le impronte digitali integrato. Batteria da 57.4 Wh per un giorno intero di lavoro. Da evidenziare la particolarità della fotocamera frontale che compare direttamente dalla tastiera. Sistema audio con quattro altoparlanti. Huawei Matebook X Pro dispone anche del sistema Huawei Share in versione 3.0 grazie al quale è possibile trasferire i contenuti su alcuni smartphone di Huawei. Disponibile da aprile 2019 nei colori Mystic Silver e Space Gray.

Prezzo di 1599 euro per la variante i5/8GB/512GB/MX250/TouchScreen e 1999 euro per il modello i7/16GB/1TB/MX250/ TouchScreen.

Huawei Matebook 13

Huawei ha annunciato l’arrivo del suo Matebook 13 presentato al CES 2019 di Las Vegas. Dotato di un display da 13 pollici con risoluzione 2160 x 1440 pixel e aspect ratio 3:2, si caratterizza per un design molto curato e per la quasi assenza di bordi attorno allo schermo (88% screen to body ratio). Sarà disponibile sia in versione touch che in versione classica. Un notebook che sarà in grado di offrire ottime prestazioni grazie ai processori Intel Core i5-8265U e Core i7-8565U di ottava generazione con sistema di dissipazione Huawei Shark Fin Fans 2.0. Il modello top di gamma potrà disporre anche della GPU NVIDIA GeForce MX150. La memoria RAM è di 8GB, mentre gli SSD possono essere da 256 o da 512 GB.

Dispone di 2 porte USB Type-C, jack audio da 3,5 mm, 2 Dolby Atmos, fotocamera da 1 MP e sensore per le impronte. Prezzi a partire da 999 euro.

Huawei Matebook 14

Il nuovo Huawei Matebook 14 offre un design molto curato molto simile al modello da 13 pollici con ingombri molto contenuti ed un peso davvero basso (1,49 Kg). Dal punto di vista tecnico dispone di un display da 14 pollici, anche touch, FullView (90% screen to body ratio) con risoluzione 2160 x 1440 pixel, 100% della gamma di colori sRGB, un rapporto di contrasto 1000:1 e una luminosità di picco fino a 300nits. Cuore pulsante il potente processore Intel Core i7-8565U o Intel Core i5 8265U di ottava generazione con la possibilità di disporre anche della GPU Nvidia MX250 con 2GB di memoria VRAM GDDR5. RAM di 8 o 16 GB. Memoria interna da 512 GB.

Per smaltire correttamente il calore, il notebook dispone del sistema Shark Fin fan 2.0. La batteria da 57.4 Wh dovrebbe garantire un’autonomia di 15 ore nella riproduzione di video a risoluzione 1080p. Presente il sistema Huawei Share 3.0. La scheda tecnica continua con 1 porta Type-C, 2 porte USB A, una porta HDMI, jack audio 3,5mm e il sensore per le impronte. Supporta anche Amazon Alexa e Microsoft Cortana.