MWC 2019: Alcatel 3, 3L, 1S e il tablet 3T 10

Filippo Vendrame,

Alcatel protagonista al Mobile World Congress 2019 di Barcellona con gli smartphone Alcatel 3, Alcatel 3L e Alcatel 1S e il tablet Alcatel 3T 10. Trattasi di device dal design premium, dotati di Full View Display, realizzati da TCL e integrati con Google Assistant.

Alcatel 3

Alcatel 3 è un nuovo smartphone Android dotato del Super Full View Display con Notch 19.5:9 HD+ da 5,9 pollici e un rapporto schermo/corpo dell’88%.

Dal punto di vista tecnico, questo smartphone dispone di un chipset octa-core Qualcomm Snapdragon e possiede 4GB di RAM + 64 GB ROM (disponibile per i dispositivi Mono SIM) o 3GB di RAM + 32 GB di ROM (disponibile per i dispositivi Dual SIM Dual StandBy) per un’esperienza d’uso fluida e performante. Molto interessante anche il comparto fotografico. Il device possiede infatti una doppia fotocamera da 16MP (interpolati) + 5MP con effetto bokeh e una fotocamera frontale da 13MP (interpolati). Grazie alla modalità ritratto e alla possibilità di gestire la messa a fuoco anche dopo lo scatto con il refocus automatico, le foto risulteranno sempre perfette. Inoltre, le fotocamere utilizzano l’Intelligenza Artificiale (IA) con Imaging Scene Detection che identifica in modo intelligente fino a 21 diversi scenari in tempo reale e fornisce le migliori impostazioni per ottere immagini perfette. Il sensore di impronte digitali sul retro garantisce un ulteriore livello di protezione e funziona anche come launcher delle applicazioni con un semplice tocco. Batteria da 3500mAh.

Alcatel 3 sarà disponibile dal secondo trimestre a partire da 179,00 euro (3 + 32GB) e da 229,00 euro (4 + 64GB) nei colori Gradient Black Blue e Gradient Blue Purple.

Alcatel 3L

Alcatel 3L si caratterizza per un Super Full View Display HD+ con Notch da 5,9 pollici e un rapporto schermo/corpo dell’88%. Lo smartphone è dotato di un chipset quad-core Qualcomm Snapdragon e una batteria da 3500 mAh di lunga durata, insieme offrono prestazioni di alto livello e rendono l’esperienza d’uso migliore.

Anche Alcatel 3L è equipaggiato con una doppia fotocamera posteriore da 16MP (interpolati) + 5MP e una fotocamera frontale da 13MP (interpolati), dotate di IA per il rilevamento dei diversi soggetti, effetto Bokeh, Auto Focus e Google Lens per migliorare ulteriormente l’esperienza fotografica. Inoltre, lo smartphone monta Android 8.1 Oreo preinstallato (aggiornabile ad Android 9.0 Pie nel secondo trimestre 2019).

Alcatel 3L sarà anche disponibile in Q2 al prezzo consigliato di 149,90 euro nei colori Anthracite Black e Metallic Blue.

Alcatel 1S

Alcatel 1S è uno smartphone accessibile con Android 9.0 Pie, processore octa-core, Full View Display 18:9 HD+ da 5,5 pollici, 3GB di RAM, 32GB di memoria integrata con espansione microSD e una batteria da 3.060 mAh perfetta per rimanere in movimento tutto il giorno.

Alcatel 1S è dotato di una doppia fotocamera posteriore da 16MP (interpolati)+ 2MP con effetto bokeh e IA, per immagini straordinarie, e un design elegante e confortevole grazie al vetro anteriore 2.5D. Il sensore di impronte digitali posteriore incorporato e il software di riconoscimento facciale Face Key offrono protezione e praticità.

Alcatel Serie 1 sarà disponibile dal secondo trimestre 2019 a partire da 109,90 euro nei colori Metallic Black, Blue, Rose e Gold.

Alcatel 3T 10

Questo tablet pc Android si caratterizza per due altoparlanti frontali, uno schermo HD da 10 pollici e la batteria da 4.080 mAh.

Il tablet è sempre alla portata di mano per attività di lavoro multitasking, svago e relax grazie ad Android 9.0 Pie e Google Assistant preinstallato. Inoltre, grazie al riconoscimento vocale DSP fino a tre metri di distanza, Alcatel 3T 10 offre il controllo dell’audio a mani libere per riprodurre film o musica, rispondere a domande e altro ancora.

Alcatel 3T 10 è inoltre dotato dell’accessorio Audio Station (acquistabile in bundle) che, collegandolo al tablet, migliora e amplifica la qualità del suono offrendo fino a sette ore di riproduzione non stop delle proprie canzoni preferite. Audio Station viene fornito con una porta ausiliaria da 3,5 mm, Micro-USB e lettore di schede microSD in modo da poter riprodurre l’audio da qualsiasi lettore multimediale esterno.

Alcatel 3T 10 sarà disponibile entro la fine dell’anno a partire da 179,00 euro, mentre il pacchetto di Alcatel 3T 10 con Audio Station a partire da 229,00 euro.