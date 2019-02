Galaxy S10, l’offerta dedicata di Wind

Filippo Vendrame,

Wind ha deciso di lanciare con largo anticipo le sue offerte dedicate ai nuovi Samsung Galaxy S10. L’operatore, brand di Wind Tre, propone alcune possibilità per poter acquistare i nuovi smartphone Android coreani a rate per evitare di dover dare immediatamente fondo alla propria carta di credito. I baricentri di questa offerta dell’operatore arancione sono le opzioni “Wind Family” e “All Inclusive“. Gli smartphone che rientrano in questa promozione sono i Galaxy S10 e i Galaxy S10+.

Durata contrattuale pari a 30 mesi. Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato direttamente presso il Rivenditore, al momento della sottoscrizione del contratto. Tutte le restanti rate, saranno addebitate secondo la modalità di pagamento scelta dal cliente e indicata nel contratto (carta di credito). In caso di inadempimento o recesso anticipato, il cliente sarà tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, di tutte le restanti rate dovute e della rata finale. L’adesione può avvenire presso un negozio Wind. Le suddette offerte saranno valide entro e non oltre il prossimo 25 di marzo.

Galaxy S10, l’offerta di Wind

Galaxy S10 128 GB con Wind Family : anticipo di 149,99 euro e canone di 16,99 euro.

: anticipo di 149,99 euro e canone di 16,99 euro. Galaxy S10 512 GB con Wind Family : anticipo di 169,99 euro e canone di 25,99 euro.

: anticipo di 169,99 euro e canone di 25,99 euro. Galaxy S10 128 GB con All Inclusive : anticipo di 149,99 euro e canone di 19,99 euro.

: anticipo di 149,99 euro e canone di 19,99 euro. Galaxy S10 512 GB con All Inclusive: anticipo di 169,99 euro e canone di 27,99 euro.

Galaxy S10+, l’offerta di Wind

Galaxy S10+ 128 GB con Wind Family : anticipo di 169,99 euro e canone di 21,99 euro.

: anticipo di 169,99 euro e canone di 21,99 euro. Galaxy S10+ 512 GB con Wind Family : anticipo di 179,99 euro e canone di 28,99 euro.

: anticipo di 179,99 euro e canone di 28,99 euro. Galaxy S10+ 128 GB con All Inclusive : anticipo di 169,99 euro e canone di 23,99 euro.

: anticipo di 169,99 euro e canone di 23,99 euro. Galaxy S10+ 512 GB con All Inclusive: anticipo di 179,99 euro e canone di 30,99 euro.

Prenotando i Galaxy S10 e Galaxy S10+ entro il 7 marzo si avrà diritto a ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds. Maggiori dettagli disponibili all’interno del sito ufficiale dell’operatore.