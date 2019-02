MWC 2019, Cat phones: smartphone troppo fragili

Filippo Vendrame,

Le aziende europee affermano che i telefoni cellulari sono troppo fragili. Questa è la sintesi di una ricerca di “Cat phones” presentata al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Lo studio mette in evidenza che le aziende di tutta Europa stanno spendendo più che mai per i cellulari aziendali.

L’aumento dei costi, la perdita di produttività causata dall’inadeguatezza dei telefoni per l’ambiente di lavoro in cui vengono utilizzati, le costose riparazioni e le sostituzioni hanno aperto la strada ai dispositivi rugged che sono sempre più resistenti. Per le aziende, dunque, la soluzione sarebbe puntare sugli smartphone rugged in grado di garantire robustezza ed affidabilità in ogni condizione d’uso. Entrando nello specifico dell’indagine condotta da “Cat phones” su di un campione di acquirenti di telefoni cellulari in 497 aziende europee, il 69% ritiene che i telefoni si danneggino facilmente. Il 69% afferma anche di spendere di più per i telefoni aziendali rispetto al passato. Più della metà degli intervistati afferma che la riparazione e la sostituzione di dispositivi guasti è un problema crescente per la loro attività.

Il 99% degli acquirenti di telefoni aziendali ha subito danni ai telefoni aziendali negli ultimi tre anni e l’86% afferma che il danno è stato così significativo da richiedere la riparazione o la sostituzione del dispositivo. Le cause comuni sono: rottura dello schermo (62%), rottura dell’hardware (47%), danni causati dall’acqua (44%) e guasti causati da polvere o sabbia penetrate nel dispositivo (21%).

La produttività ne risente anche quando i dipendenti sono costretti a rinunciare al telefono cellulare durante il periodo di riparazione o sostituzione. Il 31% delle imprese ha registrato un impatto significativo sulla produttività causato da questa situazione e un ulteriore 40% ha registrato un impatto contenuto (71% nel complesso) causato dalla situazione di stallo dovuta alla sostituzione e riparazione dei telefoni. L’impatto aumenta in proporzione ai tempi di riparazione. Solo il 21% afferma che le riparazioni richiedono fino a un giorno lavorativo, mentre la maggioranza (63%) afferma che le riparazioni possono richiedere da due giorni a una settimana lavorativa. Un ulteriore 16% afferma inoltre che alcune riparazioni richiedono ancora più tempo.

Pertanto, la durabilità del dispositivo è diventata uno dei requisiti principali per i responsabili delle decisioni IT e gli acquirenti di telefoni all’interno delle aziende, al pari di connettività, sicurezza e gestibilità dei dispositivi.

Passare a un dispositivo rugged appropriato è all’ordine del giorno per gli acquirenti di telefoni cellulari nelle aziende europee. Il 44% sta valutando la possibilità di sostituire il proprio portfolio aziendale con dispositivi robusti, mentre un buon 8% già ne dispone. I dispositivi rugged sono tra le aree di investimento per la mobilità aziendale in più rapida crescita, con il 21% dei responsabili delle decisioni IT che afferma di voler rivalutare le spese in questo settore per i prossimi 12 mesi.

