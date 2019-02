MWC 2019, NUU Mobile lancia il G4

Filippo Vendrame,

Al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, NUU Mobile ha annunciato il debutto europeo del suo smartphone Android G4. Trattasi di un prodotto dotato di specifiche molto interessanti. Su tutte, la fotocamera con Intelligenza Artificiale, uno schermo da 6.2 pollici e il sistema operativo Android 9 Pie.

Dal punto di vista del design, questo smartphone presenta cornici molto ridotte ed un immancabile notch come vuole la moda odierna. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, NUU Mobile G4 dispone di un brillante display da 6,2 pollici IPS con risoluzione 2246 x 1080 pixel. Cuore pulsante un potente processore MediaTek Helio P60 Octa-Core abbinato a 6 GB di RAM e a 64 o 128 GB di memoria interna. Il G4 è dotato di un potentissimo e sofisticato comparto fotografico, reso incredibile dalla presenza dell’AI che assiste la doppia fotocamera posteriore, 16 + 8 megapixel, ed una fotocamera frontale da 16 megapixel.

La perfetta sinergia tra l’intelligenza artificiale e le specifiche della camera permette una incredibile ed automatica ottimizzazione delle immagini e dei soggetti fotografati, dal cibo, alle persone sino agli animali.

Una potente batteria da 3.750 mAh assicura un utilizzo del G4 durante il corso di tutta la giornata, e grazie ad una ricarica veloce a 18 watt ed una ricarica wireless a 10 watt, è semplicissimo da ricaricare.

Il G4 dispone di Android 9 Pie, l’ultima versione del sistema operativo di casa Google, che regala all’utente la possibilità di utilizzare nuove features in termini di usabilità oltre un sistema flessibile della batteria.

Il dispositivo sarà disponibile in versione Blu, Nera ed una edizione limitata in ceramica bianca presto disponibile. Il G4 è Dual SIM ed è come tutti i modelli di NUU Mobile sbloccato, ed è quindi compatibile con tutti gli operatori in giro per il mondo (Europa, Asia, America), su reti GSM, 4G LTE e WCDMA.

Disponibile in primavera presso tutti i rivenditori italiani autorizzati. Prezzi: 349 euro per il 64 GB e 449 euro per il 128GB.