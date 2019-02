MWC 2019, ZTE annuncia soluzioni IoT integrate

Filippo Vendrame,

Al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, ZTE ha annunciato una serie di novità in ambito IoT. Più nello specifico, l’azienda cinese ha presentato soluzioni IoT integrate di IoT, MBB e IoV per fornire soluzioni intelligenti su categorie verticali chiave: persona, famiglia, guida. ZTE ha anche annunciato il 5G Indoor CPE, che supporta la più recente tecnologia di accesso Wi-Fi 6 (802.11ax) e fornisce una porta di rete Ethernet 10G con velocità di download che si avvicinano a 2 Gbps.

Con il prossimo debutto delle reti 5G, è previsto che ci saranno oltre 50 miliardi di dispositivi connessi in tutto il mondo entro il 2020. La commercializzazione su larga scala del 5G permetterà velocità più elevate, bassa latenza e larghezza di banda elevata, e con essa, l’evoluzione dell’IoT. ZTE sta dunque implementando il portafoglio IoT per le tre categorie verticali ‘persona’, ‘famiglia’, ‘guida’. In ‘persona’, ZTE sta lavorando a tracker progettati per persone vulnerabili, come bambini, anziani o animali domestici, o per oggetti persi di frequente come i bagagli, per poter mandare avvisi in tempo reale in modo da proteggere gli utenti da emergenze o perdite. Per ‘famiglia’, ZTE sta migliorando il CPE 5G, l’altoparlante AI e la videocamera AI, che miglioreranno la sicurezza domestica. ZTE sta inoltre dando priorità al futuro della mobilità, fornendo canali intelligenti collegati che facilitano i prodotti ADAS come Dashcam, e-call e altro ancora.

Come uno dei fornitori con soluzioni complete 5G end-to-end, ZTE ha dimostrato solide capacità e investimenti sostenibili in innovazione e tecnologie chiave. La comprovata competenza nelle soluzioni end-to-end fanno di ZTE un partner affidabile per i player del settore IoT. ZTE è eccellente nelle soluzioni E2E integrate, personalizzate, diversificate e complete, ha una forte capacità e una ricca esperienza in ricerca e sviluppo, controllo qualità, certificazioni internazionali e catena di fornitura globale.

Oltre a fornire una varietà di soluzioni IoT, ZTE si sta coordinando con i principali partner del settore, i vettori Tier1 e i produttori di tutto il mondo per promuovere un processo di standardizzazione e accelerare lo sviluppo dell’IoT. Ciò è particolarmente importante dato che nell’era del 5G è stato sviluppato un nuovo ecosistema connesso intelligente.