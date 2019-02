Il prossimo Snapdragon avrà un modem 5G integrato

Antonino Caffo,

In un futuro non così lontano, Qualcomm lancerà un processore di punta con un modem 5G integrato, aprendo la strada a dispositivi 5G più sottili, leggeri ed economici. Allo stato attuale, praticamente tutti gli smartphone con supporto al 5G, tra cui il Galaxy S10 5G e il Mi Mix 3 5G, poggiano su uno Snapdragon 855, che ha un modem solo LTE. Ciò vuol dire che i modelli di cui sopra devono essere affiancati da un modem dedicato e separato dalla parte centrale, lo Snapdragon X50.

Molto cambierà il prossimo anno, visto che la compagnia ha annunciato al Mobile World Congress che la nuova generazione di CPU vanterà un modem 5G integrato; probabilmente una variante dello Snapdragon X55. Un simile sviluppo renderà il chip più efficiente, occupando meno spazio all’interno dei telefonino e dedicando una porzione più ampia a batterie migliori. Un SoC del genee consentirà inoltre agli OEM di realizzare terminali 5G dal design ottimizzato. Cristiano Amon, presidente di Qualcomm, ha detto:

L’integrazione del nostro rivoluzionario modem 5G con le tecnologie di elaborazione in un unico SoC è un passo importante per rendere lo standard maggiormente disponibile a livello globale. Decine di produttori e operatori mobili si sono impegnati a lanciare reti 5G e telefoni cellulari basati sui nostri modem 5G, già quest’anno.

Stando alle comunicazioni di Qualcomm, Samsung sarà la prima azienda ad adottare il chip 5G proprietario, probabilmente all’interno del Galaxy S11 in uscita nel 2020. “Samsung ha creduto subito alla nostra strategia, che vuole trasformare un concetto all’avanguardia in realtà – ha dichiarato June Hee Lee – per questo stiamo mettendo le innovazioni di rete direttamente nelle mani dei consumatori, così da offrire la massima velocità e qualità possibile”.

Qualcomm prevede di portare il 5G anche sui notebook con sistema operativo Windows, un’integrazione per nulla complicata, dato che già oggi molti dispositivi montano i modem LTE del gruppo. A Barcellona, Qualcomm ha lanciato la piattaforma Snapdragon 8CX 5G, che combina il SoC 7nm Snapdragon 8CC e il modem Snapdragon X55 5G, per consentire ai produttori di PC di offrire funzionalità “always-on” dalla prossima generazione di device.