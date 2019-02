MWC 2019, TIM ed eFootball.Pro: 5G e gli e-sport

Filippo Vendrame,

Al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, il 5G è stato sicuramente l’argomento più trattato. Alla fiera spagnola si sono visti molti prodotti e servizi che integrano o sfruttano questa nuova tecnologia. A beneficiare del 5G anche gli e-sport che possono godere di importanti vantaggi. Proprio al riguardo, TIM ed eFootball.Pro hanno siglato un accordo per applicare l’innovazione del 5G agli e-sport, per garantire così ai giocatori un’esperienza di gaming di altissimo livello concessa dalle prestazioni delle reti di quinta generazione.

Per mostrare i vantaggi del 5G in ambito gaming, presso lo stand TIM WCAP al MWC 2019 di Barcellona, i visitatori hanno potuto sfidare a PES 2019 (Pro Evolution Soccer) i giocatori professionisti di eFootball collegati da remoto dagli uffici della eFootball.Pro League. Gli appassionati hanno potuto apprezzare le innovative funzionalità offerte dal 5G anche guardando le partite in tempo reale su più schermi contemporaneamente, smartphone, tablet, smart TV, in modalità multi-mosaico e con risoluzione 4K / 8K UHD.

Il 5G, dunque, permetterà di portare ad un livello più alto l’esperienza di gaming aprendo nuove possibilità nel settore dei videogiochi.

Mario Di Mauro, Chief Innovation & Customer Experience di TIM:

Grazie alle caratteristiche uniche del 5G possiamo vivere un’esperienza di gaming e di intrattenimento incredibilmente avanzata. Oggi con e.Football.Pro abbiamo regalato ai giocatori un’ esperienza di gioco assolutamente realistica e performante.

Javier Alonso, eFootball.Pro Managing Director:

La partnership con TIM al MWC19 ci ha permesso di mettere in luce le sinergie possibili tra le telco e le aziende di e-sports per offrire un’esperienza migliore sia ai giocatori che ai fan. Continueremo nel nostro impegno per migliorare i nostri servizi e contribuire alla crescita del settore.