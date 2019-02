MWC 2019: TIM e Xiaomi insieme per il 5G

Filippo Vendrame,

Il Mobile World Congress 2019 di Barcellona è stato l’occasione per molte aziende per effettuare importanti annunci in ambito 5G. Le reti di quinta generazione, infatti, sono state le indiscusse protagoniste della fiera spagnola. TIM e Xiaomi hanno approfittato della vetrina del MWC 2019 per annunciare un’intesa volta ad accelerare ulteriormente il lancio di soluzioni e terminali 5G in Italia.

Il 5G, grazie alle sue potenzialità in termini di capacità di banda e di ridotta latenza, permetterà di sviluppare nuovi servizi in contesti quali le smart city, la sicurezza pubblica, l’Industria 4.0 e l’entertainment, aprendo nuovi scenari in ambito business. In base all’accordo, TIM metterà a disposizione di Xiaomi il proprio know-how tecnico con le migliori risorse dei suoi centri ricerca dove ha già raggiunto importanti traguardi in ambito 5G, oltre all’ecosistema di partner degli Innovation Hub.

Xiaomi, invece, fornirà a TIM il supporto tecnico e gestionale necessario durante la fase di sviluppo e certificazione dei prodotti 5G e predisporrà di concerto con TIM specifici piani di comunicazione per il lancio congiunto dei servizi 5G.

Grazie a questa nuova partnership che segue a quelle già strette con altri produttori di smartphone, TIM rafforza la sua posizione in ambito 5G preparandosi nel migliore dei modi al debutto delle reti di quinta generazione che saranno lanciate nel corso del 2019.

Mario Di Mauro, Chief Innovation & Customer Experience Officer di TIM:

La partnership con XIAOMI è un’ulteriore dimostrazione di quanto l’innovazione sia centrale in TIM e conferma la nostra determinazione a continuare a guidare l’ecosistema digitale, anche anticipando il più possibile la disponibilità di terminali e servizi 5G per il mercato italiano, con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti le più avanzate soluzioni tecnologiche e di garantire loro la migliore customer experience.

Wang Xiang, Senior Vice President di Xiaomi:

Siamo lieti di lavorare con TIM per portare l’innovazione del 5G in Italia. Xiaomi ha lavorato incessantemente per esplorare le soluzioni 5G e siamo sicuri che questa partnership con TIM accelererà i nostri sforzi in modo che i Mi Fan in Italia possano godere dei benefici di questa tecnologia.