Wind Tre, la rete unica avanza: vantaggi per Iliad

Filippo Vendrame,

Wind Tre continua nel suo lavoro di sviluppo della nuova rete unica che porterà importanti vantaggi a tutti i suoi clienti. Per mostrare l’avanzamento dei lavori, l’operatore ha predisposto un’apposita mappa all’interno dei siti dei suoi brand Wind e 3 Italia. Ad oggi, sono 32 le province in cui Wind Tre ha già acceso la sua nuova rete unica.

Più nel dettaglio, la rete ad alte prestazioni di Wind Tre sarebbe presente all’interno delle province di Macerata, Fermo, Verbano Cusio Ossola, Biella, Novara, Monza e Brianza, Vercelli, Venezia, Milano, Asti, Alessandria, Trieste, Modena, Bologna, La Spezia, Prato, Rimini, Ascoli Piceno, Terni, Teramo, Caserta, Bari, Cosenza, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Medio Campidano e Carbonia Iglesias. La mappa non riporta esattamente le località raggiunte ma come detto, solo le province dove i lavori sono conclusi.

Il progetto della rete unica è un po’ in ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale in quanto uno dei partner tecnici di Wind Tre, ZTE, ha dovuto affrontare i ben noti problemi con il Governo americano che ne hanno rallentato le attività in tutto il mondo.

I clienti Wind Tre raggiunti dalla nuova rete unica dovrebbero poter navigare anche in 4G+ con un sensibile incremento delle prestazioni. Il nuovo network, inoltre, è stato predisposto già per il passaggio al 5G.

A beneficiare di questi lavori non solo i clienti Wind Tre ma anche quelli di Iliad. Come noto, l’operatore francese ha stretto accordi con Wind Tre per poter accedere in Ran Sharing non solo sulla rete di Wind ma anche sulla nuova rete unica.

Anche i clienti Iliad, quindi, potranno approfittare dei sensibili miglioramenti in termini di qualità della rete.