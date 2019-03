AirPods 2 nei negozi il 29 marzo?

Marco Grigis,

Giungono degli aggiornamenti sul fronte di AirPods 2, la seconda versione delle cuffie senza fili di Apple. Sebbene dalle parti di Cupertino non giunga nessuna informazione relativa all’aggiornamento degli auricolari wireless, da diverso tempo gli analisti scommettono su un lancio prima dell’arrivo dell’estate. Secondo quanto riferito oggi dal blog spagnolo Applesfera, la disponibilità nei negozi del rinnovato accessorio potrebbe partire dal 29 marzo, sebbene su questa indiscrezione non vi sia accordo fra gli esperti.

Stando a quanto riferito dal blog in questione, un software interno di Apple per il management dei prodotti indicherebbe nel 28 marzo il termine del ciclo di vendita delle attuali AirPods. Pertanto, la testata ritiene probabile l’arrivo nei negozi di un nuovo modello dal giorno successivo, peraltro un venerdì, come consuetudine per il gruppo di Cupertino. La data del 29, inoltre, sarebbe compatibile con il possibile evento primaverile della mela morsicata, indicato da più fonti per il 25 dello stesso mese.

Così come già anticipato, la rivelazione odierna sembra però essere in contrasto con altre fonti, sempre relative ad AirPods 2. Steve Hemmerstoffer, uno dei leaker più prolifici sull’universo di Cupertino, ha infatti spiegato come non vi sia in previsione il lancio della seconda generazione delle cuffie nel mese di marzi, bensì della custodia wireless per la prima edizione. Secondo l’esperto, un upgrade degli auricolari non risulterebbe atteso prima dell’autunno, in concomitanza con il lancio dei nuovi iPhone.

Al momento non sono emerse molte indiscrezioni su AirPods 2. Gli analisti ipotizzano la presenza di funzioni rinnovate, come la possibilità di accedere al comando “Hey Siri” in modalità always on, così come l’inclusione di alcuni inediti sensori. Apple vorrebbe infatti trasformare le cuffie in uno strumento per la rilevazione biometrica, da abbinare alle attività di fitness e ad altri dispositivi del gruppo, come Apple Watch.