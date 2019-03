Google Duo, chiamate sui device Google Home

Marco Locatelli,

Dopo l’esordio della versione web, Google Duo approda ora sui dispositivi Google Home per quanto riguarda le chiamate audio. A segnalarlo diversi utenti in USA, Canada e UK che durante la fase di configurazione di uno smart speaker, come ad esempio Google Home Mini, sono riusciti ad attivare questa nuova feature.

Come già scritto poco sopra, la novità al momento sembra essere disponibile solamente negli Stati Uniti d’America, in Canada e UK ma non ancora in Italia, dove però è probabile arriverà nei prossimi mesi. A confermare questa ipotesi è la presenza di un richiamo alla nuova funzione anche nella pagina italiana del supporto di Google, come è possibile vedere a questo link.

Nella guida online dell’Assistente Google, alla voce “effettuare chiamate con lo smart display” è infatti possibile trovare una frase che indica proprio la possibilità di fare chiamate con Google Duo.

Nello specifico, per poter effettuare una chiamata con Google Duo tramite gli altoparlanti smart di Google sarà sufficiente pronunciare il comando “Duo audio call Speaker X”, dove speaker x dovrà essere ovviamente sostituito dal nome del dispositivo che si vuole utilizzare. Il comando si riferisce alla modalità anglofona del servizio in quanto la versione italiana, come già detto, ancora non è disponibile.

Per quanto riguarda la gestione delle chiamate in entrata, sarà sufficiente dare un tocco con il dito sullo speaker per rispondere oppure un tocco prolungato per rifiutare la chiamata, come è possibile vedere in un video pubblicato su Twitter da un utente che testa la funzione con il suo Google Home Mini.

Ricordiamo che da pochi giorni Google Duo è sbarcato su web browser da dove è possibile effettuare videochiamate, proprio come con il concorrente Skype Web.