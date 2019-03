Samsung Galaxy A60, schermo da 6,7 pollici?

Luca Colantuoni,

Samsung ha promesso l’arrivo sul mercato dell’intera serie Galaxy A (2019) entro il mese di giugno. Nei prossimi giorni dovrebbe essere annunciato il Galaxy A40, mentre ad aprile toccherà al Galaxy A60, del quale sono state scoperte le principali specifiche. I Galaxy A50, A30 e A10 sono già stati presentati dal produttore coreano.

Non ci sono ancora render o immagini rubate dello smartphone, ma il sito Slashleaks ha pubblicato una foto che mostra l’elenco delle specifiche del presunto Galaxy A60. Lo smartphone avrà probabilmente un design simile al Galaxy A50 con una cover in plastica denominata “3D Glasstic“. Si tratta in pratica di una superficie lucida con un effetto simile al vetro. Lo schermo Super AMOLED avrà una diagonale di 6,7 pollici (come quello del Galaxy S10 5G) e una risoluzione full HD+. Il display è di tipo Infinity-U, quindi ci sarà un notch nella parte superiore.

Secondo il documento ufficiale, il Galaxy A60 integrerà un processore octa core Snapdragon 675 e una fotocamera frontale da 32 megapixel. Per le tre fotocamere posteriori verranno scelti sensori da 32, 8 e 5 megapixel. I primi due saranno abbinati ad obiettivi standard e grandangolare, mentre il terzo verrà sfruttato per catturare l’informazione sulla profondità. La dotazione hardware comprenderà anche 6 o 8 GB di RAM, affiancati da 128 GB di storage, espandibili con schede microSD.

La batteria avrà una capacità di 4.500 mAh. Non mancherà il lettore di impronte digitali in-display. Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie con interfaccia One UI. Il lancio sul mercato è previsto per il mese di aprile. Probabile prima il debutto in India e la successiva distribuzione in altri paesi.