Telegram su pc: installazione, download e uso

Filippo Vendrame,

Telegram è un’applicazione di messaggistica per dispositivi mobile che ha ottenuto rapidamente successo grazie ad alcune sue caratteristiche importanti. La piattaforma strizza l’occhio alla sicurezza grazie ad un robusto sistema di crittografia e alla velocità. Inoltre, Telegram è basato sul cloud e quindi significa che gli utenti, indipendentemente dal client utilizzato, troveranno sempre le loro chat disponibili. La piattaforma di messaggistica, infatti, nel corso del tempo è uscita dagli argini dei dispositivi mobile per accedere anche sui computer.

Telegram sui PC, come funziona

L’applicazione per computer è disponibile al download gratuito per Windows, Mac e Linux dal sito ufficiale Telegram. Il download e l’installazione avvengono in tempi molto rapidi visto che l’app non è particolarmente pesante.

Da evidenziare che chi utilizza Windows 10 può scaricare Telegram direttamente dal Microsoft Store. Una volta installato il programma, l’utilizzo è molto banale anche se al primo avvio è necessario effettuare un piccolo setup. Avviando l’applicativo, infatti, sarà chiesto di inserire il numero di telefono sui cui è attivo l’account Telegram. Trattasi di un passo fondamentale in quanto sullo smartphone, all’interno dell’app Telegram, arriverà un messaggio con un codice di verifica da inserire nell’interfaccia dell’app sul computer.

Effettuata questa veloce verifica, l’app sarà pronta a funzionare. L’interfaccia non presenta particolari sorprese in quanto è una sorta di adattamento di quella per i dispositivi mobile.

Tuttavia, mancano alcune funzionalità come le chiamate vocali, le Chat Segrete e la possibilità di creare nuovi Canali. Per chi utilizza molto Telegram anche per comunicare per lavoro, la versione per PC è sicuramente la scelta obbligata per funzionalità e comodità d’uso.

Se l’app non può essere installata per qualche motivo, sui PC è possibile sempre utilizzare Telegram Web.