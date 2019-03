Mercedes-Benz svela la sua monoposto di Formula E

Filippo Vendrame,

Mercedes-Benz ha tolto i veli sulla sua prima auto da corsa interamente elettrica dedicata al campionato del mondo di Formula E, alla vigilia del Salone dell’Automobile di Ginevra del 2019. Trattasi della monoposto EQ Silver Arrow 01 che debutterà ufficialmente in pista alla fine del 2019. La Formula E è stata lanciata nel 2014 come alternativa completamente elettrica alla Formula 1 e agli altri sport motoristici classici.

Nata come una sorta di laboratorio per le auto elettriche, la Formula E ha ottenuto in breve tempo successo ed ha guadagnato un discreto seguito di pubblico. Attualmente è in corso la quinta stagione e tra le case che vi partecipano si menzionano Audi, BMW, Nissan e Jaguar. Anche Porsche entrerà nella serie a partire dal prossimo anno. Mercedes-Benz aveva annunciato il progetto di entrare nella Formula E nel 2017 e per debuttare nei migliori dei modi ha acquisito “HWA Team”, una squadra con cui la casa automobilistica tedesca aveva già collaborato nel DTM. La monoposto EQ Silver Arrow 01 è un progetto tutto nuovo.

Come da regolamento, però, il telaio è realizzato dalla Dallara, mentre Spark si occupa dell’assemblaggio. Atieva (controllata di Lucid Motors) si è occupata della costruzione del pacco batteria da 52kWh con celle Sony. La monoposto di Formula E di Mercedes-Benz dispone complessivamente di 340 CV e può accelerare da 0 a 60 miglia orarie in appena 2,7 secondi. EQ Silver Arrow 01 pesa 2.000 libbre, cioè 907 Kg.

Anche se il regolamento della Formula E è abbastanza rigido per quanto riguarda il telaio, le case automobilistiche hanno maggiore libertà nello sviluppo di elementi come la trasmissione, il motore elettrico e l’inverter, sostanzialmente tutto quello che è collegato alla batteria.

Grazie a questa libertà tecnica, le case automobilistiche possono testare in pista alcune soluzioni tecniche che poi possono riversare nelle auto elettriche di serie. Mercedes-Benz esporrà la sua monoposto al Salone dell’Automobile di Ginevra che sta per aprire i battenti. Il costruttore ha evidenziato, comunque, che la livrea non sarà ancora quella definitiva.