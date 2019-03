Come trovare i Canali su Telegram: guida completa

Filippo Vendrame,

Telegram è un’applicazione di messaggistica istantanea basata sul cloud che si è da sempre messa in mostra per la sicurezza e per una serie di funzionalità avanzate molto interessanti. Disponibile sia come app per smartphone che come programma per computer, questa piattaforma di messaggistica offre ai suoi iscritti l’accesso alla funzione dei Canali. Trattasi di veri e propri Gruppi in cui è possibile accedere per ricevere informazioni di vario genere senza, però, poter interagire attivamente.

I Canali Telegram sono quindi molto utilizzati proprio come un mezzo di comunicazione per aziende, editori e blog per offrire agli iscritti comunicazioni, notizie, offerte speciali e molto altro ancora. Molto interessanti soprattutto i Canali degli editori che condividono in tempo reale le maggiori notizie della giornata, oppure i Canali che offrono sconti ed offerte speciali. Canali, comunque, ce ne sono migliaia e tutti con utilizzi differenti. Ovviamente, per scoprirli ed iscriversi è necessario prima individuarli. Farlo, fortunatamente, non è difficile.

Canali Telegram, come trovarli

Innanzitutto, va detto che i Canali possono essere Pubblici o Privati. Nel primo caso sono facilmente individuabili in quanti dotati di un username. Nel secondo caso sarà possibile aderirvi solamente su invito.

Per individuare i Canali Pubblici ci sono diversi modi. Il più facile è utilizzando Google e poi consultare i risultati ottenuti. Ovviamente, la ricerca dei canali si può effettuare anche direttamente dall’applicazione Telegram. Per farlo basterà usare il motore di ricerca dell’app inserendo una chiave di ricerca attinente alla tipologia dei Canali che si vuole individuare.

Tra i risultati che possono apparire, i Canali sono quelli che dispongono di una piccola icona a forma di megafono. Cliccando sul nome si aprirà una scheda che riassumerà in poche righe la natura del Canale ed il servizio offerto.

Se il Canale individuato è quello che si stava cercando, basterà cliccare su “Unisciti” per iscriversi. La procedura è sostanzialmente identica sia da smartphone che da computer.