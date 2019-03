Meizu Zero era solo una trovata pubblicitaria

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese aveva stupito tutti con il lancio del Meizu Zero, primo smartphone al mondo senza porte e pulsanti. A fine gennaio era iniziata una raccolta fondi su Indiegogo e gli utenti potevano ordinare una Engineer Unit a 1.299 dollari. Il CEO Jack Wong ha ora ammesso candidamente che si è trattato solo di una trovata pubblicitaria.

Il Meizu Zero ha un telaio unibody in ceramica e uno schermo Super AMOLED da 5,99 pollici. Lungo i bordi non ci sono pulsanti per volume e accensione, slot per microSD e SIM, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, capsula auricolare e altoparlante. Gli unici fori sono per il microfono, il reset hardware e le fotocamere. Il produttore ha utilizzato pulsanti sensibili alla pressione, ricarica wireless per la batteria, eSIM e lettore di impronte digitali in-display. Il suono viene invece emesso attraverso lo schermo, come nel recente LG G8 ThinQ.

Il produttore aveva stabilito un obiettivo fisso di 100.000 dollari, ma la campagna Indiegogo è fallita, in quanto sono arrivate solo 29 offerte corrispondenti al 45% della somma totale. Nessuno ha tuttavia perso i suoi soldi (come avviene in caso di obiettivo flessibile). Il CEO ha dichiarato sul forum ufficiale che la raccolta fondi è stata solo un’iniziativa del team marketing e che lo smartphone “holeless” è solo un progetto della divisione R&D. In pratica non era prevista nessuna produzione di massa del dispositivo.

Nonostante l’affermazione del CEO, Meizu aveva portato un prototipo funzionante al recente Mobile World Congress 2019 di Barcellona, ma era “nascosto” nello stand di Qualcomm (il Meizu Zero integra uno Snapdragon 845). Probabilmente la campagna Indiegogo è servita solo per verificare l’interesse da parte degli utenti.