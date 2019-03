Gruppi amicizia su Telegram: i canali migliori

Filippo Vendrame,

Telegram è un’applicazione di messaggistica tra le più valide alternative a WhatsApp. Disponibile non solo per iOS ed Android ma anche per computer desktop, la piattaforma è basata sul cloud e questo significa che indipendentemente dal client software utilizzato, gli utenti avranno sempre a disposizione tutte le loro chat. Telegram è anche molto sicuro grazie alla crittografia che protegge le conversazioni.

Telegram dispone pure di alcune funzionalità avanzate come i Gruppi. Come fa ben intuire il nome, trattasi di una sorta di chat in cui è possibile far partecipare un numero elevato di persone. I Gruppi possono essere tematici, luoghi, cioè, dove si discute di specifici argomenti. Tra i Gruppi che vanno per la maggiore ci sono quelli che permettono di stringere nuove amicizie, favorendo gli incontri, sebbene digitali, tra le persone. Ce ne sono davvero tanti, fare un elenco è difficile anche perché ci sono quelli che permettono semplicemente di mettere in contatto le persone per chat saltuarie e quelli pensati per favorire gli incontri anche al di fuori dell’ambito virtuale.

Individuarli non è per nulla difficile, anzi, molto facile. Ci sono, sostanzialmente, due modi. Il primo prevede l’utilizzo di Google. Con una breve ricerca è possibile trovare facilmente molti elenchi di Gruppi che permettono di favorire la nascita di nuova amicizie. Ci sono anche molti siti specializzati nella raccolta dei Gruppi su Telegram.

Il secondo modo prevede l’utilizzo del motore di ricerca presente all’interno dell’app di Telegram. Utilizzando la chiave di ricerca giusta è possibile individuare i Gruppi che sono identificati da una piccola icona che stilizza due persone. Basterà cliccare su “Unisciti” per entrare nel Gruppo e iniziare a chattare.