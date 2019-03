Huawei annuncia il P Smart+ 2019

Luca Colantuoni,

Il P Smart 2019 è disponibile in Italia dall’inizio di gennaio. Huawei ha ora annunciato una versione migliore con un terza fotocamera posteriore. Il P Smart+ 2019 dovrebbe arrivare nel nostro paese nelle prossime settimane, ma non ci sono al momento informazioni sulla data.

Il P Smart+ 2019 condivide con il P Smart 2019 diverse caratteristiche, tra cui il telaio in policarbonato con superficie lucida “simil ceramica” e lo schermo IPS da 6,21 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Nella parte superiore è presente un notch a goccia (design Dewdrop) che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel. Grazie allo spessore ridotto delle cornici è stato ottenuto uno screen-to-body ratio dell’89%. Lo smartphone ha ricevuto da TÜV Rheinland la certificazione Eye Comfort, in quanto filtra la luce blu, riducendo l’affaticamento degli occhi.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Kirin 710, 3 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Stranamente è stato eliminato il chip NFC (integrato nel P Smart 2019). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali sul retro e la porta micro USB. La batteria ha una capacità di 3.400 mAh.

Huawei ha scelto per le tre fotocamere posteriori sensori da 24 e 16 megapixel, abbinati ad obiettivi standard e grandangolare. Il terzo sensore da 2 megapixel viene utilizzato per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh. Tra le funzionalità IA spiccano Handheld Night Mode (modalità notturna), il riconoscimento automatico della scena (oltre 500 suddivise in 22 categorie) e Selfie Artist.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9. Il P Smart+ 2019 sarà disponibile in due colori: Starlight Blue e Midnight Black. Il prezzo non è stato comunicato. Dato che in Germania dovrebbe essere 279,00 euro si può ipotizzare un prezzo italiano di 299,00 euro.