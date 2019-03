Nikon trionfa agli iF Design Awards 2019

Antonino Caffo,

Gli iF Design Awards sono il premio che tutti gli attori presenti nel mondo del design sognano. Si va dall’arredamento alla città intelligente, passando per i prodotti da indossare e la tecnologia. E proprio in questo ultimo campo, Nikon si è portata a casa alcuni riconoscimenti molto importanti, grazie alle famiglie “Z” e “Coolpix”.

Ad essere premiati sono stati il sistema mirrorless Nikon Z e la fotocamera digitale Nikon Coolpix P1000. Il motivo? La serie Nikon Z per rivoluzionario sistema mirrorless che permette agli utenti di acquisire la luce in ogni condizione e raggiungere livelli qualitativamente superiori di prestazioni ottiche. Il sistema Z è composto da due fotocamere mirrorless, la Z7 e la Z6 , caratterizzate da un nuovo innesto a baionetta dall’ampio diametro, pronto ad accogliere gli obiettivi Nikkor Z S-Line.

Per quanto riguarda la Nikon Coolpix P1000, il merito va al super teleobiettivo con zoom ottico 125x, uno tra i più potenti al mondo che, grazie alla sua ampia gamma di lunghezze focali va da 24mm a 3000mm (con range di luminosità pari a f/2.8-8) e copre le esigenze di scatto e registrazione video più che amatoriali, sia durante lo sport, i viaggi e riprese naturali.

Gli iF Design Awards sono tra i più importanti riconoscimenti di design a livello globale e vengono sponsorizzati dall’iF International Forum Design GmbH. All’interno delle varie categorie, i prodotti vengono valutati per innovazione, funzionalità, estetica, responsabilità e posizionamento sul mercato. Per l’edizione di quest’anno, la giuria è stata composta da 67 specialisti di design, che hanno valutato 6.375 iscrizioni provenienti da 52 Paesi.