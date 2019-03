XDays MediaWorld, sconti a tasso zero

Filippo Vendrame,

MediaWorld rilancia la sua apprezzata promozione XDays che permette di acquistare diversi prodotti in sconto e pagarli in comode rate mensili ad interessi zero. Il pagamento a rate può essere richiesto solamente per gli acquisti sopra i 299 euro. La catena di elettronica mette subito in evidenza che dall’8 marzo saranno disponibili all’acquisto anche i nuovi Samsung Galaxy S10 con prezzi a partire da 779 euro. Tra gli smartphone in offerta si evidenziano il Huawei P20 Pro a 449 euro, oppure il Huawei P20 Lite a soli 229 euro.

Da evidenziare anche l’iPhone XS 64 GB a 1049 euro. Tra i tablet pc spicca il solito ottimo iPad 2018 32 GB WiFi a 319 euro. Se l’obiettivo è un nuovo computer Windows 10, MediaWorld propone diverse soluzioni. Per esempio, il Surface Pro 6 con 8 GB di RAM e 128 GB di SSD è proposto a 999 euro con Surface Pen ma senza Type Cover. Per i gamer, invece, spicca il Desktop Acer Nitro N50-600 con Intel Core i7 di ottava generazione e 8 GB di RAM a 999 euro. Per gli appassionati di gaming e delle console, la catena di elettronica propone la PS4 1 TB con doppio controller a 349 euro. In alternativa, la Nintendo Swtich è offerta a 299 euro.

Per gli appassionati di fotografia, gli XDays MediaWorld propongono la reflex Nikon D3500 a 479 euro. Per gli amanti dell’avventura è disponibile anche la GoPro Hero 7 White a 199 euro. Per chi punta a trasformare il salotto di casa in una vera e propria sala cinematografica, la catena di elettronica propone una ricca selezione di televisori di ultima generazione. Per esempio, il modello Samsung QE55Q6FNATXZT con display 4K da 55 pollici è messo in vendita a 849 euro.

Volantino che offre anche tanti gadget, accessori e diversi altri prodotti ad alto tasso di tecnologia.