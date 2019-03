Festa della Donna, da Xiaomi smartphone in sconto

Filippo Vendrame,

Per la Festa della Donna, Xiaomi ha deciso di lanciare una ghiotta promozione dedicata a tutti i suoi clienti e valevole solamente per la giornata di oggi. Dalle ore 10 di oggi e sino alla fine della giornata, all’interno dell’eShop italiano del brand cinese sarà possibile approfittare di alcuni interessanti sconti su di una selezione di smartphone.

Più nello specifico, il modello Xiaomi Mi 8 con display Full-Screen AMOLED da 6.21 pollici e processore Qualcomm Snapdragon 845, è proposto a 409,90 euro. Lo smartphone Xiaomi Mi 8 Lite con selfie camera da 24MP e processore Qualcomm Snapdragon 660, è venduto al prezzo di 279,90 euro. Il modello Xiaomi Mi A2 con 6 GB di RAM, 128 GB di memoria, Android One e Doppia fotocamera da 12MP, potrà essere acquistato a 249,90 euro.

Infine, il modello Xiaomi Mi A2 Lite con 4 GB di RAM, 64 GB di memoria, Android One e doppia fotocamera IA, potrà essere acquistato al prezzo di 179,90 euro.

Trattasi di una promozione per la Festa della Donna davvero molto ghiotta che permette di mettere le mani su alcuni dei più interessanti smartphone Android di Xiaomi risparmiando cifre importanti.

Le offerte speciali, come detto, saranno valide solamente per la giornata di oggi, 8 marzo. Per gli interessati, il suggerimento è quello di affrettarsi per non perdere questa possibilità.

Tutti i dettagli sulle modalità di pagamento e di spedizione sono disponibili all’interno dell’eShop di Xiaomi. Questa promozione è da considerarsi valida solamente all’interno del negozio online del brand cinese e non in altri eShop o nei negozi fisici.