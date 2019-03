Windows 10 su 800 milioni di dispositivi

Filippo Vendrame,

Windows 10 ha tagliato un nuovo importante traguardo. Il sistema operativo di Microsoft è presente su 800 milioni di dispositivi. Trattasi di una buona notizia per la casa di Redmond che sta lavorando duramente per spingere la sua piattaforma sul numero più alto possibile di dispositivi. Il tasso di crescita è molto buono considerando che in soli 6 mesi si sono aggiunti ulteriori 100 milioni di dispositivi.

Il traguardo dei 700 milioni di dispositivi era stato infatti raggiunto lo scorso settembre. Il nuovo risultato raggiunto da Windows 10 permette a Microsoft di avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo del miliardo di dispositivi. Quando il sistema operativo fu lanciato, il gigante del software aveva dichiarato che avrebbe voluto raggiungere il miliardo di dispositivi nel giro di 2 o 3 anni. Questo obiettivo fu poi ridimensionato a causa dell’insuccesso della piattaforma mobile ma, adesso, non è più così lontano. Se il tasso di crescita dovesse rimanere inalterato, nel giro di poco più di un anno, Microsoft potrebbe festeggiare il miliardo di dispositivi Windows 10.

Ma le buone notizie per la casa di Redmond non sono finite qui. Yusef Mehdi, vicepresidente della divisione Modern Life & Devices, ha aggiunto che Windows 10 ha il più alto tasso di soddisfazione di qualsiasi versione di Windows. Trattasi di un dato molto importante che premia il lavoro che sta facendo la società americana per migliorare costantemente la sua piattaforma.

Tra circa un mese debutterà la nuova evoluzione di Windows 10 che porterà in dote nuove funzionalità ed un miglioramento dell’esperienza d’uso. Per Microsoft potrebbe essere l’occasione di avvicinare ulteriormente nuovi utenti e per allegare la diffusione di Windows 10.

A maggio si terrà Build 2019, l’annuale conferenza di Microsoft dedicata agli sviluppatori. L’evento sarà l’occasione giusta per scoprire cosa la società ha in serbo per evolvere ulteriormente il suo sistema operativo.