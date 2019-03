Samsung lancia dieci Galaxy S10 nello spazio

Luca Colantuoni,

A partire dall’8 marzo è possibile acquistare i nuovi Galaxy S10 in diversi paesi. Oltre che sul mercato, Samsung ha lanciato i nuovi smartphone anche nello spazio. L’impresa è stata immortalata in un video registrato in Malaysia. Per l’occasione è stato creato un contest per gli utenti.

Yoonsoo Kim, Presidente di Samsung Malaysia, ha dichiarato che il lancio “riflette la visione di Samsung”, ovvero le competenze dell’azienda nello sviluppo di nuove tecnologie. Come si può vedere nel video, i Galaxy S10 sono stati inseriti in un contenitore sigillato e fissato ad un pallone aerostatico. I dieci smartphone hanno raggiunto gli 90.000 piedi di altezza (circa 27.000 metri). Durante il volo sono state scattate varie foto a risoluzione 4K che il produttore coreano ha pubblicato sul sito dedicato alla curiosa iniziativa.

Le foto, scattate a diverse altitudini, dimostrano la qualità delle fotocamere dei Galaxy S10 e la resistenza a condizioni atmosferiche avverse (oltre al fatto che la Terra non è piatta). Samsung ha chiesto agli utenti di indicare su una mappa il punto in cui i dieci smartphone avrebbero toccato terra. Ai dieci partecipanti che hanno fornito la posizione geografica più vicina è stato dato in regalo un Galaxy S10.

Il produttore ha annunciato tre modelli (Galaxy S10e, S10 e S10+) che si differenziano principalmente per la dimensione dello schermo e il numero di fotocamere. Molte caratteristiche sono in comune, tra cui i processori Snapdragon 855 e Exynos 9820, la connettività Wi-Fi 6 (802.11ax), la ricarica wireless inversa (PowerShare) e il sistema operativo Android 9 Pie con l’interfaccia One UI.

In Italia possono essere acquistati nei negozi dell’elettronica di consumo, su Amazon e tramite gli operatori telefonici. Il Galaxy S10 5G dovrebbe arrivare sul mercato nel corso dell’estate.