Acer lancia il TravelMate X514-51

Antonino Caffo,

Acer ha presentato il nuovo TravelMate X514-51 indirizzato alle piccole e medie imprese. Si tratta di un portatile pensato per i professionisti che necessitano di un prodotto resistente e allo stesso tempo elegante. Il TravelMate X5 è costruito con una scocca di alta qualità, realizzata in leghe di magnesio-litio e magnesio-alluminio per resistere a piccoli urti e graffi, nonostante sia pesante il 20-35% in meno di dispositivi concorrenti simili.

A bordo troviamo un processore Intel CoreTM i7, fino a 16 GB di memoria DDR4 e anche due SSD da 512 GB. Il sistema operativo è Windows 10 Pro.

Siamo fiduciosi che i nostri clienti professionali apprezzeranno i nostri notebook professionali più sottili e leggeri che mai”, ha sottolineato Marco Cappella, Country Manager Acer Italy – Eleganti e resistenti sono costruiti per sopportare i rigori dei viaggi frequenti grazie a uno chassis robusto e a potenti feature di protezione per mantenere i dati al sicuro ovunque ci si trovi.

Con una risoluzione Full HD (1920 x 1080) e tecnologia IPS, il display da 14 pollici del TravelMate X514-51 è circondato da cornici sottili con uno spessore di soli 9,2 mm. Certificato Skype for Business, il notebook ospita audio e video di livello, grazie ad una webcam HD 720p con tecnologia Acer Purified Voice, due altoparlanti e due microfoni ad ampio raggio, che attenuano il rumore della tastiera e supportano il tracciamento vocale. Il TravelMate X514-51 dispone di una porta USB Type-CTM per agganciarsi alla Acer USB Type-CTM Dock II opzionale (venduta separatamente), supporto Wi-Fi MU-MIMO 2×2802.11ac e Bluetooth 5.0.

I notebook Acer TravelMate X514-51 sono disponibili in Italia con prezzi a partire da 999 euro. Anche il TravelMate X5 fa parte del Programma Acer Reliability Promise che prevede il rimborso del 100% sul prezzo di acquisto se il prodotto presenta un guasto e viene riparato in garanzia entro il primo anno.