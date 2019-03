Volantino MediaWorld, tante offerte a tasso zero

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte valevole dalla giornata di oggi sino al prossimo 27 marzo. Un volantino incentrato sulla possibilità di acquistare i prodotti in comode rate mensili a tasso zero ma solo sugli acquisti superiori ai 299 euro. Non mancano comunque anche tante offerte su molteplici prodotti ad alto tasso di tecnologia come smartphone, tablet, computer, televisori e moltissimo altro ancora.

Tra gli smartphone, per esempio, spicca il Huawei Mate 20 Lite che la catena di elettronica propone a 259 euro. In alternativa, il Samsung Galaxy S9+ può essere acquistato a 749 euro. Interessanti le offerte anche sul Huawei P20 Lite a 229 euro, sull’Honor 9 Lite a 159 euro e sull’iPhone XR 64 GB venduto a 799 euro. Tante anche le proposte sui computer di ultima generazione. Per esempio, il convertibile HP Pavilion x360 14-cd0019nl con Intel Core i5 è proposto a 799 euro. In alternativa, il modello ASUS ZenBook Pro 14 UX480FD-BE021T con processore Intel Core i7 è venduto a 1299 euro.

Per gli appassionati di gaming, la console PS4 500 GB con 12 mesi di PlayStation Plus è venduta a 289 euro. In alternativa, la Nintendo Switch è offerta a 299 euro. Chi ama la fotografia, invece, potrà rivolgere la sua attenzione sulla reflex Canon EOS 200D al prezzo di 529 euro.

Tantissime le soluzioni offerte da MediaWorld per chi vuole trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica per godere della vera alta definizione. La catena di elettronica propone, al riguardo, moltissimi televisori di nuova generazione. Per esempio, il SAMSUNG QE49Q6FNATXZT da 49 pollici con tecnologia QLED è proposto a 749 euro.

Un volantino di MediaWorld decisamente molto ricco e con proposte anche su tablet pc, smartwach, indossabili vari, gadget, accessori per il mondo dei computer e persino robot aspirapolvere per le pulizie domestiche.