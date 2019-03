Sony, ecco le novità di primavera

Antonino Caffo,

Sony ha presentato le sue novità in ambito Home Entertainment, Audio e Digital Imaging, andando ad ampliare e rinnovare le gamme di TV, speaker wireless, cuffie, diffusori High Power Audio, fotocamere mirrorless full-frame e APS-C e fotocamere compatte.

Si parte con i TV AG9 della Serie Master, che permettono di avere un’esperienza di intrattenimento ancora più coinvolgente, grazie a immagini e audio fedeli alle intenzioni dei creatori di contenuti. Il nuovo TV Oled 4K HDR di punta della gamma di Sony, in 77”, 65” e 55”, si presenta con un design sottile e minimalista e, grazie al processore X1 Ultimate, offre qualità d’immagine, colore, contrasto e nitidezza simili a quelli dei monitor professionali. A bordo troviamo anche l’Acoustic Surface Audio+, che garantisce che il suono provenga dall’intero schermo, ottimo anche alla compatibilità Dolby Atmos.

Al top di gamma si affianca il modello Oled 4K HDR AG8, in 65” e 55”, con design altrettanto lineare e processore 4K HDR X1 Extreme, a garanzia di immagini realistiche con colori intensi e neri profondi. Anche su questo modello, audio e immagini vivono in armonia grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio.

Tra i modelli di punta della nuova gamma di Sony c’è poi il TV Full-Array LED 4K HDR XG95, disponibile in 85”, 75”, 65” e 55”. Grazie a zone multiple di LED posizionati direttamente dietro lo schermo, il sistema Full Array LED ha contrasto e luminosità cinematografici e, al tempo stesso, il processore d’immagine X1 Ultimate, garantisce un’esperienza di visione 4K HDR di qualità.

In ambito audio, la nuova HT-S350 a 2.1 canali con subwoofer wireless e tecnologia Bluetooth porta in casa un audio surround con bassi profondi e vibranti; la HT-XF9000, a 2.1 canali, è dotata di Dolby Atmos e di due speaker anteriori che riproducono un suono “verticale”, creando un audio surround virtuale che sembra provenire da ogni direzione; la HT-SF200, singola a 2.1 canali, è compatta, elegante e dotata di subwoofer integrato. Per completare il sistema di home cinema c’è il lettore Blu-ray. Sony consiglia il modello 4K Ultra HD UBP-X800M2 in grado di supportare i formati audio all’avanguardia e di qualità, come l’audio ad Alta Risoluzione, e i servizi di streaming 4K.

Tra le novità in ambito Digital Imaging spicca la α6400, disponibile da febbraio. Compatta e leggera, offre prestazioni e funzionalità da modello full-frame come l’avanzato sistema AF, che gode di tempi da soli 0,02 secondi. È ideale per foto e video in 4K, composizioni creative o selfie. Se si usa la fotocamera per girare vlog, il monitor LCD inclinabile a 180° può essere molto utile per inquadrare le riprese.